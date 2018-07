Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Mesut Özil ne bo več oblekel nemškega dresa. Foto: EPA Özil je vrhunec z nemško reprezentanco dosegel 13. julija 2014, ko je v Riu de Janeiru po finalni zmagi nad Argentino (1:0) postal svetovni prvak. Foto: EPA Dodaj v

Özil: Nemški dres sem nosil s ponosom, zdaj ne več

Za reprezentanco zbral 92 nastopov in 23 zadetkov

22. julij 2018 ob 21:44

Berlin - MMC RTV SLO

Dolgoletni nemški reprezentant Mesut Özil je sporočil, da je pri 29 letih končal reprezentančno kariero. Kot razlog je med drugim navedel rasizem in nespoštovanje.

"S težkim srcem in po dolgem razmisleku zaradi zadnjih dogodkov ne bom več igral za Nemčijo," je na družbenih medijih zapisal Özil, ki je bil zaradi fotografij, na katerih je poziral s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, že nekaj časa pod udarom kritik.

"Zaradi odnosa, katerega sem bil deležen s strani nemške nogometne zveze in veliko drugih ljudi, ne želim več nositi nemškega reprezentančnega dresa. Počutim se nezaželenega, hkrati pa menim, da so bili vsi moji dosežki za reprezentanco, odkar sem za njo debitiral leta 2009, pozabljeni," je še zapisal.

Svetovni prvak iz leta 2014 je bil uvrščen na seznam potnikov za minulo svetovno prvenstvo v Rusiji, a številni so bili prepričani, da si tega prav zaradi poziranja z Erdoganom ni zaslužil. Med tistimi, ki so ostro kritizirali njegovo potezo, sta bili tudi nemški nogometni legendi Oliver Bierhoff in Ottmar Hitzfeld.

"Vselej sem dres nemške reprezentance nosil z velikim ponosom, zdaj pa ne več, saj sem v zadnjem času podvržen rasizmu in nespoštovanju," je še zapisal 29-letnik.

Nemec turških korenin je za elf odigral 92 tekem, dosegel 23 zadetkov in 33 podaj. Na velikih turnirjih je začel 27 od možnih 28 tekem.

M. L.