Olimpija bi lahko igrala na prazni Marakani

Sturmu grozi visoka kazen

11. avgust 2018 ob 08:06

Nyon - MMC RTV SLO

Evropska nogometna zveza je zaradi rasističnih izpadov navijačev Crveno zvezdo kaznovala s prepovedjo obiska na naslednjih dveh tekmah. Sprožen je tudi postopek proti Sturmu iz Gradca.

Uefa je Beograjčane kaznovala zaradi rasističnega obnašanja navijačev in žaljivih pesmi na tekmi drugega predkroga za Ligo prvakov proti litovski Suduvi. Za nameček so navijači blokirali izhode iz stadiona, s čimer je bil kršeno pravilo varnosti. Rdeče-beli bodo morali na račun Uefe odšteti še 72.000 evrov. Crvena zvezda je dobila dve tekmi prepovedi igranja pred navijači, ker se je sprostila pogojna kazen, ki jo je beograjski klub dobil februarja z eno tekmo za zaprtimi vrati in dodala še eno. Beograjčani so napovedali pritožbo.

Novica je zanimiva, ker je lahko nasprotnik Crvene zvezde v zadnjem predkrogu za Evropsko ligo Olimpija. Ljubljančani morajo za uvrstitev naprej najprej premagati Helsinke, prvo tekmo so dobili s 3:0, Beograjčani pa morajo izgubiti v 3. predkrogu za Ligo prvakov proti Spartaku iz Trnave. Prva tekma na stadionu Marakana v srbski prestolnici se je končala z izidom 1:1.

Uefa je prav tako sprožila postopek zaradi incidenta v Gradcu. Na tekmi Sturm – Larnaca je domači navijač zadel stranskega sodnika s kozarcem, polnim tekočine. Sodnik je obležal okrvavljen, tekma pa se je nadaljevala po 24-minutni prekinitvi. Epilog bo znan 17. avgusta. Sturumu grozi visoka denarna kazen in izključitev iz evropskih tekmovanj.

R. K.