Olimpijine priprave na Slovake tudi z informacijami iz Beograda

V četrtek prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

22. avgust 2018 ob 08:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Dan po bolečem prvenstvenem porazu proti Mariboru so nogometaši Olimpije začeli pripravo na najpomembnejši dvoboj sezone, ki jim lahko prinese nastop v skupinskem delu Evropske lige.

Nasprotnik Ljubljančanov bo slovaški prvak Spartak iz Trnave, ki ga je v 3. predkrogu za Ligo prvakov izločila Crvena zvezda. Tekma bo v četrtek ob 20.30 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

V nasprotju z igralci trenerski štab ni imel premora. Analiza tekmeca je pripravljena. "Ponedeljek smo izkoristili tudi za to, da smo si še nekajkrat ogledali, kako igra Spartak. Nekaj informacij smo dobili od Crvene zvezde," je za TV SLO povedal trener Olimpije Aleksander Linta, ki se je po telefonu pogovarjal s trenerjem Beograjčanov. "Da, pogovarjal sem se z Vladanom Milojevićem. Izvedel nisem nič novega, nasploh pa velja, da so dobro organizirano moštvo. Nimajo izrazito kakovostnih posameznikov, so pa dobra ekipa, zelo napadalna. Igrajo na meji prekinitev in prekrškov," pravi Linta.

Olimpija bo morala igrati brez poškodovanega Arisa Zarifovića, ki jo je skupil na tekmi z Mariborom. Preostali nogometaši naj bi bili nared.

Tako kot Olimpija tudi Spartak ni najbolje začel domačega prvenstva. Po petih krogih je s sedmimi točkami na sedmem mestu. Za vodilnim Slovanom iz Bratislave zaostaja za šest točk. V zadnjem krogu je Spartak remiziral s predzadnjo Nitro (0:0).

Na poti do obračuna z Ljubljančani so Slovaki v predkrogih za Ligo prvakov izločili Zrinjski iz Mostarja (1:0; 1:1) in Legio iz Varšave (2:0; 0:1), nato pa klonili proti Crveni zvezdi (1:1, 1:2).

EVROPSKA LIGA

4. PREDKROG, prve tekme



Četrtek ob 20.30:

OLIMPIJA - SPARTAK TRNAVA

Ob 18.00:

TORPEDO KUTAISI - LUDOGOREC

ZENIT ST. PETERBURG - MOLDE

(Mevlja)



Ob 19.00:

APOEL - ASTANA

ŠERIF TIRASPOL - QARABAG

SIGMA OLOMOUC - SEVILLA

SUDUVA - CELTIC

TRENČIN - AEK LARNACA

Ob 19.05:

SARPSBORG - MACCABI TEL AVIV

Ob 19.15:

MALMÖ - MIDTJYLLAND

Ob 20.00:

ATALANTA - KÖBENHAVN

(Iličić)

BASEL - APOLLON

DUDELANGE - CLUJ

OLYMPIACOS - BURNLEY

GENK - BRÖNDBY



Ob 20.30:

PARTIZAN - BEŠIKTAŠ

RAPID DUNAJ - STEAUA BUKAREŠTA

ZORJA LUGANSK - RB LEIPZIG (Kampl)



Ob 20.45:

GENT - BORDEAUX

RANGERS - UFA (Jokić)

ROSENBORG - SHKENDIJA

R. K.