Osorio končal selektorski mandat na klopi Mehike

Želi si prevzeti domačo reprezentanco Kolumbije

28. julij 2018 ob 09:00

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, STA

Osorio je vodil Mehiko med letoma 2015 in 2018. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji se je prebila do osmine finala, kjer je izgubila proti Braziliji z 0:2. V skupinskem delu je premagala Nemčijo z 1:0 in Južno Korejo z 2:1, izgubila pa proti Švedski z 0:3.

Mehiška nogometna zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da spoštuje Osorievo predanost, skrb in strast pri usposabljanju članske ekipe v zadnjih treh letih, pa tudi njegovo poštenost in odkritost pri odločitvi, da ne bo več vodil izbrane vrste v ciklusu med letoma 2018 in 2022.

"Iskrena hvala vsem za edinstveno življenjsko izkušnjo," je ob slovesu od mehiške izbrane vrste dejal 57-letni kolumbijski strokovnjak, ki je pred Mehiko vodil številne klube, kot so kolumbijski Millonarios, Once Caldas in Atletico Nacional, mehiški Pueblo, brazilski Sao Paulo ter ameriški ekipi v ligi MLS Chicago Fire in New York Red Bulls.

Osoriu zagotovo ne bo manjkalo mamljivih ponudb finančno močnih mehiških klubov in boljših iz Lige MLS, a po drugi strani ne skriva želje, da bi prevzel vodenje domače Kolumbije. Pri kofetarjih se z avgustom namreč izteka pogodba Joseju Pekermanu, ki naj bi se vrnil v domovino in morebiti kot direktor reprezentanc pomagal prenoviti argentinski reprezentančni sistem.