Po dobrem spancu želijo Mariborčani odigrati še eno "top" tekmo

V skupini E tudi srečanje Spartak Moskva - Liverpool

26. september 2017 ob 10:40

Sevilla - MMC RTV SLO

V Sevilli, kjer se te dni še vedno segreje nad 30 stopinj Celzija, bodo nogometaši Maribora drevi odigrali drugo tekmo v Ligi prvakov. Tako kot pred obračunom s Spartakom so samozavestni.

"Gotovo bom spal dobro, prepričan sem, da bodo tudi fantje spali zelo dobro. Komaj čakamo tekmo, da se pred tako veliko množico navijačev soočimo s tekmecem, ki ima zelo veliko kakovosti. Bremena pa ne čutimo," so bile misli trenerja Darka Milaniča na včerajšnji novinarski konferenci.

"V tekmo gremo z dvignjenimi glavami, želimo pokazati, kako ponosni smo na to, kar smo že dosegli. Spet želimo biti 'top', jasno. Imamo izkušnje, vemo, kaj moramo narediti. Moramo igrati, zadržati žogo, jih dati v nekem trenutku tudi v situacijo, da si bodo mislili: 'Kaj pa zdaj? Kaj se tu dogaja?', da bodo tudi oni pod nekim pritiskom," je odločen Izolan na mariborski klopi.

Prepričan, da bo Billong na pravi ravni

Milanič pričakuje pritisk hitrih in agresivnih nogometašev Seville: "Njihov trener nas je gotovo zelo dobro preučil, izid naše tekme proti Spartaku pa ne bo spremenil njegovega razmišljanja, kako igrati proti nam."

Z odsotnostjo poškodovanega Marka Šulerja, ki naj bi se na igrišča vrnil čez približno mesec dni, se ne obremenjuje. V osrčju obrambe ga bo zamenjal Jean Claude Billong, ki je v petek v Kidričevem dosegel svoj prvi zadetek za vijoličaste. "Fant je zelo inteligenten, prepričan sem, da bo svojo nalogo opravil na pravi ravni. Imamo igralce, ki jim zaupam."

Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru bodo od 18. ure dalje organizirali ogled tekme pred velikim zaslonom.



Berizzo: Več igralcev se mora vključevati v napad

Trener Seville Eduardo Berizzo je domačim novinarjem predstavil igro slovenskih prvakov z naslednjimi besedami: "Mislim, da bo Maribor spet igral s sistemom 4-4-2, v katerem se napadalci hitro gibljejo in menjajo položaje. Na sredini igrišča radi ustvarijo gnečo, hitri so tudi bočni branilci."

47-letni Argentinec, nekdanji branilec River Plateja, Marseilla in Celte, pred majskim prihodom v Sevillo pa tri leta trener v Vigu, poudarja: "Pričakujem, da bomo žogo imeli veliko časa. Ena izmed stvari, ki jih moramo doseči, je, da se napadalcem v napadu pridruži več igralcev, kot nam je to uspelo v soboto v Madridu proti Atleticu."

Sevilla je pred tremi dnevi doživela prvi poraz v letošnji sezoni, Jan Oblak in soigralci so bili boljši z 2:0. Tekma se je prelomila na začetku drugega polčasa, ko je Atletico že v prvi minuti nadaljevanja povedel.

Francoski in argentinski pridih

Andaluzijci naj bi Maribor napadli v sistemu 4-3-3, kot so igrali tudi pred dvema tednoma na Anfieldu, ko so proti Liverpoolu osvojili točko za remi z 2:2. Na desnem bočnem branilskem položaju naj bi prednost pred Gabrielom Mercadom dobil napadalnejši Francoz Sebastien Corchia.

Tudi sicer imajo rdeče-beli (Los Rojiblancos) močan francoski pridih. Od tam prihaja njihov najdražji igralec, obrambni vezist Steven N'Zonzi, ki je močan v skoku, pa napadalec Wissam Ben Yedder, ki je dvakrat zadel v kvalifikacijah proti Istanbul Basaksehirju (1:2 v gosteh, 2:2 doma) in nato še v Liverpoolu, ter branilca Clement Lenglet in Lionel Carole.

Še močneje so zastopani Argentinci na čelu z Everjem Banego, Joaquinom Correo in Guidom Pizarrom, ne pozabimo na vratarja Sergia Rica, Brazilca Gansa, Kolumbijca Luisa Muriela (nekdaj člana Udineseja) in Danca Michaela Krohna-Dehlija.

Pomembnejšo vlogo v moštvu ima njegov rojak, branilec Simon Kjär, ki pa ga tokrat najverjetneje ne bo v začetni postavi, saj je nekaj dni zaradi bolečin v desnem ramenu treniral samostojno, ekipi se je prvič normalno pridružil šele včeraj. S klopi bo na svojo priložnost čakal še en rekonvalescent Nolito.

Španski reprezentant je v Sevillo poleti prišel iz Manchester Cityja, tako kot eden najslavnejših otrok kluba Jesus Navas, s Španijo svetovni prvak leta 2010 in evropski prvak leta 2012, ki se je na stadion Ramon Sanchez Pizjuan vrnil po štirih letih. V sredo je v 83. minuti odločil tekmo proti Las Palmasu (1:0), v živo si jo je ogledal tudi Milaničev pomočnik Saša Gajser.

Na klopi bo pomočnik glavnega trenerja

"V Liverpoolu smo igrali dobro, zdaj pa nas čaka tekma, na kateri vsi pričakujemo zmago. A sam tako gledam na vsako srečanje," je še dejal Berizzo, ki zaradi izključitve v Angliji tokrat ne bo smel biti na klopi. Ekipi bo poveljeval njegov pomočnik in dolgoletni prijatelj Jose Ernesto Marcucci.

Branilec Sergio Escudero, z dvema goloma prav tako junak avgustovskih kvalifikacij, pravi: "Maribor nam bo najverjetneje prepustil posest žoge in poskušal s protinapadi. Lotiti se jih moramo nadvse previdno, toda igrati od prve minute na zmago."

Kapetan Seville je še en Argentinec Nicolas Pareja, poleg Daniela Carrica edini igralec, ki se je z Mariborom srečal že v 1/16-finala Evropske lige leta 2014, ko so Španci z Ivanom Rakitićem napredovali s skupnim izidom 4:3 po remiju z 2:2 v Mariboru in domači zmagi z 2:1.



Berizzo je zaradi igranja na dveh frontah v zadnjem mesecu precej menjal ekipo, v La Ligi nihče od nogometašev ni igral prav na vseh šestih tekmah, štirje (N'Zonzi, Navas, Ganso in Rico) so igrali na petih.

Spartak, ki bo na drugi tekmi skupine E gostil Liverpool, je v soboto znova osvojil le točko v domačem prvenstvu. Z 2:2 je remiziral proti Anžiju iz Mahačkale, prvi zadetek za goste je za izenačenje na 1:1 v 74. minuti z glavo dosegel nekdanji nogometaš Maribora in slovenski reprezentant Miral Samardžić.



Liga prvakov, 2. krog, skupina E, danes ob 20.45:

SEVILLA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Sevilla: Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero/Carole; Pizarro, N'Zonzi, Banega; Navas, Muriel, Correa.

Maribor: Handanović; Palčič/Milec, Rajčević, Billong, Viler; Kabha, Vrhovec; Bajde, Ahmedi, Bohar; Tavares.

Sodnik: Aleksej Kulbakov (Belorusija)

SPARTAK MOSKVA - LIVERPOOL

Lestvica:

SEVILLA 1 0 1 0 2:2 1 LIVERPOOL 1 0 1 0 2:2 1 MARIBOR 1 0 1 0 1:1 1 SPARTAK MOSKVA 1 0 1 0 1:1 1



Nova himna Seville, ki jo je ustvaril kantavtor Javier Labandon El Arrebato, se je ob nastanku leta 2005 nenadejano zavihtela na vrh španskih glasbenih lestvic. Takole so jo navijači zapeli pred začetkom tekme proti Las Palmasu (1:0) prejšnjo sredo.

Matej Rijavec