Po dveh porazih rdeči vragi tokrat do treh točk tudi v gosteh

Vodilni Manchester City v sredo gosti Southampton

28. november 2017 ob 23:44

Nogometaši Manchester Uniteda so v 14. krogu Premier lige na gostovanju pri Watfordu slavili z 2:4, potem ko so že po dobre pol ure vodili z 0:3.

V Watfordu vzgojeni Ashley Young je bil z goloma v 19. in 25. minuti junak prvega polčasa, med strelce se je vpisal prvič po 18 mesecih. Najprej je lepo zadel z močnim strelom z leve strani z roba kazenskega prostora, žoga je švignila med bližnjo vratnico in vratarjem Heurelhom Gomesom. Nato je izvrstno meril še s prostega strela. Tretji zadetek je prispeval Anthony Martial.

Gostitelji so v 84. minuti sicer na hitro znižali na 2:3, toda že dve minuti pozneje je po protinapadu in prodoru s svoje polovice igrišča Jesse Lingard poskrbel, da presenečenja vendarle ni bilo.

Rdeči vragi so tako prekinili niz dveh zaporednih porazov v gosteh, ko sta jih premagala Huddersfield Town (2:1) in Chelsea (1:0).

Vardy in Mahrez potopila Tottenham

Tottenham je doživel tretji poraz na zadnjih petih ligaških tekmah. V Leicestru so bili gostitelji, prvaki iz sezone 2015/16, boljši z 2:1. Prvi je zadel Jamie Vardy, ki je v 13. minuti z volejem lobal vratarja Huga Llorisa, nato so gostje imeli priložnosti za izenačenje, a je na 2:0 tik pred koncem prvega polčasa povišal Riyad Mahrez z izjemnim strelom v zgornji kot z desne strani.

Končni izid je v 79. minuti postavil Harry Kane po podaji Erika Lamele, ki je po poškodbi zaigral prvič po 13 mesecih. Sijajno priložnost za 2:2 je zapravil še en rezervist Fernando Llorente. Maja je bilo na dvoboju istih tekmecev na stadionu King Power kar 1:6 za Tottenham, ki pa je tokrat v Leicestru izgubil prvič po letu 2002.

14. krog:

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE 0:0

LEICESTER - TOTTENHAM 2:1 (2:0)

Vardy 13., Mahrez 45.; Kane 79.

WATFORD - MANCHESTER UNITED 2:4 (0:3)

Deeney 77./11-m, Doucoure 84.; Young 19., 25., Martial 32., Lingard 86.

WEST BROMWICH - NEWCASTLE 2:2 (1:0)

Robson-Kanu 45., 56.; Clark 59., Evans 83./ag



Sreda ob 20.45:

ARSENAL - HUDDERSFIELD

BOURNEMOUTH - BURNLEY

CHELSEA - SWANSEA



Ob 21.00:

EVERTON - WEST HAM

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON

STOKE CITY - LIVERPOOL

Lestvica:

MANCHESTER CITY 13 12 1 0 42:8 37 MANCHESTER UTD. 14 10 2 2 32:8 32 CHELSEA 13 8 2 3 24:11 26 ARSENAL 13 8 1 4 23:16 25 TOTTENHAM 14 7 3 4 22:12 24 LIVERPOOL 13 6 5 2 25:18 23 BURNLEY 13 6 4 3 12:10 22 WATFORD 14 6 3 5 24:25 21 LEICESTER 14 4 5 5 19:20 17 BRIGHTON 14 4 5 5 13:14 17 SOUTHAMPTON 13 4 4 5 13:15 16 NEWCASTLE 14 4 3 7 13:19 15 HUDDERSFIELD 13 4 3 6 9:19 15 BOURNEMOUTH 13 4 2 7 11:14 14 STOKE CITY 13 3 4 6 16:26 13 WEST BROMWICH 14 2 6 6 12:21 12 EVERTON 13 3 3 7 13:28 12 WEST HAM 13 2 4 7 12:26 10 SWANSEA 13 2 3 8 7:15 9 CRYSTAL PALACE 14 2 3 9 8:25 9

