Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ivanu Savidisu je prekipelo po sporni sodniški odločitvi. Foto: Reuters Izgredi so nastali tudi po februarski tekmi Olympiacos - Paok. Tekma je bila prekinjena, ker je trener Olympiakosa s tribun v obraz dobil projektil, končal je v bolnišnici. Foto: Reuters Sorodne novice Incident s pištolo za nedoločen čas prekinil grško prvenstvo Dodaj v

Po incidentu s pištolo se grško prvenstvo nadaljuje, pravila bodo ostrejša

Ob ponovnih izgredih bodo ekipe nazadovale v nižjo ligo

27. marec 2018 ob 18:30

Atene - MMC RTV SLO, STA

Grško nogometno prvenstvo se bo po dveh tednih prisilnega premora, ki ga je sprožil incident s pištolo, nadaljevalo ta konec tedna.

Nasilje ob nogometnih igriščih je v Grčiji že dalj časa velika težava, temu pa se bodo skušali zoperstaviti z novim pravilnikom.

16 ekip Superlige je tako v ponedeljek podpisalo sporazum, v katerem bodo kazni ob morebitnih izgredih še ostrejše - ekipa bo v primeru ponovljenih izgredov nemudoma nazadovala v nižjo ligo -, s čimer so izpolnili pogoj za nadaljevanje prvenstva. Zdaj pa je zeleno luč za nadaljevanje nogometnih bojev dala še grška vlada.

Ta je prvenstvo za nedoločen čas prekinila 13. marca. Sodu je izbila dno tekma med Paokom iz Soluna in Aekom iz Aten, na kateri je prišlo do spopada med privrženci obeh klubov.

Sodnik razveljavil gol, nastala je zmešnjava

Spomnimo, razveljavljeni gol na derbiju v Solunu je sprožil bes navijačev in lastnika solunskega kluba, ki je na zelenico prišel kar s pištolo.

V 90. minuti je Fernando Varela popeljal Paok proti vodilni ekipi prvenstva v vodstvo z 1:0. Stadion je eksplodiral od navdušenja. Sodnik je najprej priznal gol, nato pa ga je razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Igralci obeh ekip so se začeli prerivati. Lastnik Paoka, poslovnež ruskega rodu Ivan Savidis, je v družbi telesnih stražarjev dvakrat vkorakal na zelenico. Drugič brez plašča, ki ga je odložil, za pasom pa je imel pištolo.

Vodilni možje Aeka so trdili, da je grozil sodnikom, preden so ga z igrišča odstranili. Napadalen je bil tudi do predstavnikov nasprotnega kluba, zato so nogometaši Aeka sklenili, da po vdoru Savidisa na igrišče odidejo v slačilnico. Tekma je bila prekinjena, razjarjene navijače pa so komaj spravili s stadiona.

Tudi na drugih tekmah so bili navijači preveč razgreti.

