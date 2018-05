Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Porta so takole proslavili naslov skupaj z navijači. Foto: EPA Dodaj v

Po remiju na lizbonskem derbiju Porto prvak

Benfica najuspešnejša s 36 naslovi

6. maj 2018 ob 09:22

Porto - MMC RTV SLO

Nogometaši Porta so že postali portugalski prvaki. Nazadnje so državni naslov osvojili leta 2013, od tedaj pa je bila najboljša Benfica.

Pred koncem sezone Porto čakata še dve tekmi, Benfico, ki je druga, pa le še ena. Razlika med vodilnima so štiri točke. V 33. krogu sta se v soboto na lizbonskem derbiju na Stadionu Joseja Alvaladeja Sporting in Benfica razšla brez zadetkov, sledilo pa je bučno rajanje na ulicah drugega največjega portugalskega mesta Porta. Belo-modri zmaji so prvič postali prvaki, odkar za njih brani legendarni Španec Iker Casillas.

Enako točk kot Benfica ima na tretjem mestu Sporting, četrta pa je Braga, ki za lizbonskima velikanoma zaostaja tri točke. Benfica je s 36 naslovi najuspešnejša, Porto jih ima zdaj 28, Sporting pa je z 18 tretji. Prvaka sta po enkrat postala le še lizbonski Belenenses in Boavista iz Porta.

T. J.