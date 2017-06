Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mark Milligan je po eni uri igre uspešno izvedel enajstmetrovko in izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Pokal konfederacij: Nemčija - Čile 0:1

Kamerun ostal brez načrtovane zmage

22. junij 2017 ob 16:57,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 20:06

St. Peterburg - MMC RTV SLO

Nogometaši Kameruna in Avstralije so v 2. krogu Pokalu konfederacij z remijem ohranili upanje na napredovanje. V St. Peterburgu je bilo 1:1. Pravkar se merita Nemčija in Čile.

V prvem polčasu ni bilo veliko razburljivega dogajanja, nekoliko več pa so pokazali Kamerunci, ki so zadeli tik pred odmorom. Zambo Anguissa je izkoristil lepo globinsko podajo, v pomoč pa mu je bila tudi zelo neodločna avstralska obramba.

V drugem delu je Avstralija zaigrala veliko bolje, nagrada pa je prišla v 59. minuti. Ernest Mabouka je v kazenskem prostoru naredil prekršek, po ogledu posnetka je sodnik pokazal na belo točko, natančen je bil Mark Milligan.

Kamerun je tako ostal brez načrtovane zmage, nespreten je bil zlasti Vincent Abubakar, ki je imel najlepšo priložnost v 57. minuti. Žogo bi moral le še potisniti v mrežo, a je zgrešil gol.

Pokal konfederacij, skupina B, 2. krog, St. Peterburg:

KAMERUN - AVSTRALIJA 1:1 (1:0)

Anguissa 45.; Milligan 60./11-m

Kamerun: Ondoa, Mabouka, Zambo Anguissa, Teikeu, Ngadeu Ngadjui, Moukandjo (77./Ekambi), Aboubakar, Bassogog, Siani, Djoum, Fai.

Avstralija: Ryan, Degenek, Gersbach, Milligan, Leckie, Wright, Jurić (70./Cahill), Kruse (65./Troisi), Mooy, Sainsbury, Rogić (79./Irvine).

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)

Danes ob 20.00, Kazan:

NEMČIJA - ČILE 0:1

Sanchez 6.

Nemčija: ter Stegen, Ginter, Mustafi, Süle, Kimmich, Can, Rudy, Hector, Goretzka, Draxler, Stindl.

Čile: Herrera, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Diaz, Aranguiz, Hernandez, Vidal, Vargas, Sanchez.

Sodnik: Alireza Faghani (Iran)

Lestvica: ČILE 1 1 0 0 2:0 3 NEMČIJA 1 1 0 0 3:2 3 KAMERUN 2 0 1 1 1:3 1 AVSTRALIJA 2 0 1 1 3:4 1

VIDEO Milligan izenačil izid po strelu z bele točke

VIDEO Zambo Anguissa kaznoval neodločnost Avstralcev

T. O.