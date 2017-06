Pokal konfederacij: Rusija - Portugalska 0:1

Zvečer še Mehika in Nova Zelandija

21. junij 2017 ob 16:54,

zadnji poseg: 21. junij 2017 ob 17:50

Moskva - MMC RTV SLO

Na nogometnem Pokalu konfederacij, ki ga gosti Rusija, je na sporedu drugi krog v skupini A. V prvi tekmi dneva se Rusija meri s Portugalsko.

Rusi so na prvi tekmi z 2:0 premagali Novo Zelandijo, medtem ko je Portugalska remizirala z Mehiko (2:2).

Portugalska je odlično začela tekmo na stadionu Spartaka in povedla v 8. minuti. Raphael Guerreiro je z leve strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je osamljeni Cristiano Ronaldo z glavo matiral vratarja Igorja Akinfejeva. Zamudil je Fedor Kudrjašov.

Ronaldo je imel v 31. minuti še eno veliko priložnost, potem ko je preigraval v kazenskem prostoru in ustrelil, a je bil Akinfejev na mestu. Na drugi strani so Rusi jalovo poskušali priti do izenačenja. Vsi njihovi napadi so se večinoma končali pred kazenskim prostorom Portugalske. Evropski prvaki so bili pač boljši nasprotnik, o čemer priča tudi končna statistika: posest žoge 62:38, streli 4:2, streli v okvir vrat 3:0.

NOGOMET

POKAL KONFEDERACIJ

SKUPINA A

2. krog

Moskva, danes ob 17.00:

RUSIJA - PORTUGALSKA 0:1 (0:1)

Ronaldo 8.

Rusija: Akinfejev, Šiškin, Džikja, Vasin, Kudrjašov, Kombarov, Samedov, Glušakov , Golovin, Žirkov, Smolov.

Portugalska: Rui Patricio, Guerreiro, Alves, Pepe, Soares, Gomes, A. Silva, Carvalho, B. Silva, Ronaldo, And. Silva.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Ob 20.00:

MEHIKA - NOVA ZELANDIJA (Soči)

3. krog, sobota ob 17.00:

MEHIKA - RUSIJA (Kazan)

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA

(St. Peterburg)

1. krog:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA 2:0 (1:0)

50.251; Boxall 31./ag, Smolov 69.

PORTUGALSKA - MEHIKA 2:2 (1:1)

34.372; Quaresma 35., Cedric 86.; Hernandez 42., Moreno 91.

Lestvica: RUSIJA 1 1 0 0 2:0 3 PORTUGALSKA 1 0 1 0 2:2 1 MEHIKA 1 0 1 0 2:2 1 NOVA ZELANDIJA 1 0 0 1 0:2 0

A. V.