Pokal konfederacij (TV SLO 2/MMC): Rusija - Nova Zelandija 1:0

V nedeljo tekmi Portugalska - Mehika in Kamerun - Čile

17. junij 2017 ob 16:56,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 17:50

St. Peterburg - MMC RTV SLO

V St. Peterburgu se je ob 17.00 začel nogometni Pokal konfederacij, ki ga leto pred svetovnim prvenstvom gosti Rusija. Na prvi tekmi se merijo gostitelji in Novozelandci.

Pokal konfederacij doživlja svojo deseto izvedbo. Potekal bo še v Moskvi, Sočiju in Kazanu. Na turnirju poleg omenjenih dveh reprezentanc sodelujejo še svetovni prvak Nemčija in zmagovalci preostalih petih celinskih tekmovanj - Portugalska (prvak Evrope), Čile (prvak Južne Amerike), Mehika (prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov), Avstralija (prvak Azije) in Kamerun (prvak Afrike).

Skupina A

1. krog, danes ob 17.00:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA 1:0 (1:0)

Boxall 31./ag

(St. Peterburg)



Rusija: Akinfejev, Vasin, Džikija, Poloz, Glušakov, Smolov, Kudrjašov, Golovin, Žirkov, Samedov, Jerohin.

Nova Zelandija: Marinović, Wynne, Boxall, Barbarouses, McGlinchey, Wood, Rojas, Thomas, Colvey, Smith, Durante.

Sodnik: Wilmar Roldan (Kolumbija)



Nedelja ob 17.00:

PORTUGALSKA - MEHIKA (Kazan)

Skupina B

1. krog, nedelja ob 20.00:

KAMERUN - ČILE (Moskva)



Ponedeljek ob 17.00:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči)

Prenos vseh tekem bo na TV SLO 2 in MMC-ju!

