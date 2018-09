Položiti temelje za novo slovensko nogometno zgodbo

Nocoj ob 20.45 v Stožicah z Bolgarijo

6. september 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nocoj se začenja novo poglavje slovenske nogometne reprezentance. V novoustanovljeno Ligo narodov se podaja s selektorjem Tomažem Kavčičem, za katerega bo to prva tekma s tekmovalnim nabojem.

Kavčič je reprezentanco prevzel decembra lani iz rok Srečka Katanca, ki mu reprezentance ni uspelo popeljati ne na evropsko ne na svetovno prvenstvo. Kavčičeva popotnica pred današnjo tekmo ni spodbudna. Marčevska poraza na pripravljalnih tekmah proti Avstriji in Belorusiji sta v trenutku stopila njegov začetni kapital in požela negodovanje javnosti. Vtisa ni mogla popraviti niti junijska zmaga v Črni gori. Za nameček se je ponesrečil še uvod v septembrsko akcijo, saj je prihod nepričakovano odpovedal vratar Jan Oblak.

Liga narodov bo zamenjala neprivlačne prijateljske tekme in bo nekakšno ogrevanje pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, ki se bodo začele marca. A tudi Liga narodov bo imela tekmovalni naboj, saj se bodo štiri reprezentance uvrstile na evropsko prvenstvo.

Slovenija je uvrščena v tretji kakovostni razred, prvi nasprotnik pa bo Bolgarija, ki je daleč od slave iz leta 1994, ko je igrala v polfinalu svetovnega prvenstva.

V slovenskem štabu so Bolgare analizirali, pogledali več tekem, iz tega pa povlekli, da morajo biti kompaktni ter da pričakujejo odprto tekmo, kjer bodo odločale malenkosti. Gleženj rahlo muči Nejca Skubica, ki naj bi bil nared, ne bo pa igral Leo Štulac zaradi težav z zobmi. Med vratnicama bo stal Vid Belec. Kevin Kampl, Rene Krhin, Jasmin Kurtić in Benjamin Verbič naj bi imeli mesta v prvi postavi zagotovljena, zanimivo pa bo videti, ali bo od prve minute zaigral nekdanji Olimpijin dvojec Miha Zajc-Andraž Šporar. Predvsem slednji je v izvrstni strelski formi in neusmiljeno trese mreže v slovaškem prvenstvu.

Tekma v Stožicah bo ob 20.45 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Studijski del se bo začel ob 20. uri.

LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



Četrtek ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA (prenos na TV SLO 2/MMC-ju)



Verjetni postavi



Slovenija: Belec, Stojanović, Struna, Mevlja, Jokić, Krhin, Kampl, Zajc, Kurtić, Verbič, Šporar.



Bolgarija: Iliev, S. Popov, Bodurov, Božikov, Nedjalkov, Slavčev, Kostadinov, Rajnov, Despotov, Nedelev, J. Popov.



Sodnik: Davide Massa (Italija)

NORVEŠKA - CIPER

Nedelja ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA (prenos na TV SLO 2/MMC-ju)



LIGA A



SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

NEMČIJA - FRANCIJA



Nedelja, 9. septembra, ob 20.45:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA



SKUPINA 2, sobota ob 18.00:

ŠVICA - ISLANDIJA



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

ISLANDIJA - BELGIJA

SKUPINA 3, petek ob 20.45:

ITALIJA - POLJSKA



Ponedeljek, 10. septembra, ob 20.45:

PORTUGALSKA - ITALIJA



SKUPINA 4, sobota ob 20.45:

ANGLIJA - ŠPANIJA



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

ŠPANIJA - HRVAŠKA

LIGA B

SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

ČEŠKA - UKRAJINA



Nedelja, 9. septembra, ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVAŠKA



SKUPINA 2, petek ob 20.45:

TURČIJA - RUSIJA



Ponedeljek, 10. septembra, ob 20.45:

ŠVEDSKA - TURČIJA

SKUPINA 3, sobota ob 15.00:

SEVERNA IRSKA - BiH



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

BiH - AVSTRIJA



SKUPINA 4, četrtek ob 20.45:

WALES - IRSKA



Nedelja, 9. septembra, ob 18.00:

DANSKA - WALES

