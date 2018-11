Popolna mobilizacija v PSG-ju pred tekmo sezone

Poraz bi Parižane najverjetneje že stal napredovanja v osmino finala

28. november 2018 ob 12:05

Pariz - MMC RTV SLO

Paris St. Germainu, pred sezono drugemu favoritu na stavnicah za osvojitev Lige prvakov, grozi izpad že po 5. krogu skupinskega dela, zato je mobilizacija pred obračunom z Liverpoolom popolna.

Skupina C je ena najbolj zanimivih v zadnjih letih najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Ne samo, da favoritoma štrene meša Napoli, v boj se je nepričakovano vključila tudi Crvena zvezda, ki je najprej zaustavila Italijane (0:0), nato pa doma šokirala še Liverpool (2:0). Po štirih krogih imata Napoli in Liverpool po šest točk, PSG 5 in Crvena zvezda 4.

Arabski temelji spet načeti

Če nocoj Napoli premaga Beograjčane, Liverpool pa Parižane, bo v francoskem prvenstvu brezhibni (14 zmag na 14 tekmah) PSG že izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. To bi spet do temeljev streslo klub arabskih bogatašev, ki imajo le en cilj - povzpeti se na vrh Evrope. Sanje sta jim v prejšnjih dveh sezonah razbila Real Madrid in Barcelona, ki sta s PSG-jem opravila v osmini finala.

Foto: Reuters Neymar in Mbappe sta nared za najpomebnejšo tekmo v tej sezoni.

Trener Parižanov Thomas Tuchel je pred tekmo sezone sporočil, da sta Neymar in Kylian Mbappe. Oba sta jo skupila na reprezentančnih tekmah in izpustila krog francoskega prvenstva med vikendom. Verjetno bi počivala tudi v sredo, a je vložek enostavno prevelik. Že remi ob pričakovani zmagi Napolija nad Crveno zvezdo bi bil za PSG najverjetneje premalo, saj bi jih v zadnjem krogu izločila zmaga Liverpoola nad že uvrščenimi Italijani.

Parižani kraljujejo na domači zelenici

PSG v Ligi prvakov na domačem igrišču ni izgubil na zadnjih 20 tekmah, od katerih je 15-krat zmagal. V Evropi je pred svojimi navijači klonil le dvakrat na zadnjih 49 obračunih. A statistika je neusmiljena tudi na drugi strani. PSG je na zadnjih sedmih tekmah v Ligi prvakov zmagal le enkrat, pod arabskim vodstvom pa še ni šel dlje od četrtfinala.

Liverpool še brez gola na gostovanju

Liverpool bi lahko bil nocoj v povsem drugačnem položaju, toda šokanten poraz v Beogradu je povsem spremenil scenarij. Liverpool prihaja na noge razpoloženim domačinom, ki so na svoji zelenici dobili 9 od 10 dvobojev in pri tem zabili 35 golov, s tremi zaporednimi gostujočimi porazi. V Neaplju in Beogradu varovanci Jürgena Kloppa niso zabili niti enega gola.

Foto: Reuters Komu se bo smejalo po koncu tekme v Parizu?

Obe ekipi bosta nastopili v najmočnejših postavah. Pričakovati je silovite napade Francozov s trojko Cavani-Neymar-Mbappe in obrambno postavitev Liverpoola s prežanjem na protinapade. Poraz Angležev bi bržkone pomenil, da bi morali za napredovanje v zadnjem krogu premagati Napoli z več kot enim golom razlike. Pri Liverpoolu so si oddahnili, saj je po bolezni okreval Sadio Mane. Dejana Lovrena bo v obrambi zamenjal Joe Gomez.

Verjetni postavi:

PSG: Buffon; Marquinhos, Silva, Kimpembe; Meunier, Verratti, Di Maria, Bernat; Mbappe, Cavani, Neymar

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

LIGA PRVAKOV

5. KROG, sreda



Skupina A, ob 18.55:

ATLETICO MADRID - MONACO

(Oblak)



Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - CLUB BRUGGE

Lestvica: BORUSSIA (D) 4 3 0 1 8:2 9 ATLETICO MADRID 4 3 0 1 7:6 9 CLUB BRUGGE 4 1 1 2 6:5 4 MONACO 4 0 1 3 2:10 1

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - INTER (Handanović)



PSV EINDHOVEN - BARCELONA

Lestvica: BARCELONA 4 3 1 0 11:3 10 INTER 4 2 1 1 5:5 7 TOTTENHAM 4 1 1 2 7:9 4 PSV EINDHOVEN 4 0 1 3 4:10 1

Skupina C, ob 21.00:

PARIS SG - LIVERPOOL



NAPOLI - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 0 2 7:5 6 NAPOLI 4 1 3 0 4:3 6 PARIS SG 4 1 2 1 11:7 5 CRVENA ZVEZDA 4 1 1 2 3:10 4

Skupina D, ob 18.55:

LOKOMOTIV MOSKVA - GALATASARAY



Ob 21.00:

PORTO - SCHALKE

Lestvica: PORTO 4 3 1 0 9:3 10 SCHALKE 4 2 2 0 4:1 8 GALATASARAY 4 1 1 2 3:3 4 LOKOMOTIV MOSKVA 4 0 0 4 2:11 0





