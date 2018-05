Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 26-letni Nemec Pascal Gross je bil junak večera na stadionu Amex. Foto: Reuters Anthony Martial in soigralci niso imeli svojega večera. Foto: Reuters Dodaj v

Poraz rdečih vragov v Brightonu - Gross zagotovil obstanek

V nedeljo derbi med Chelseajem in Liverpoolom

4. maj 2018 ob 23:14

Brighton - MMC RTV SLO

Veliko veselje na stadionu Amex. Nogometaši Brightona so si zagotovili obstanek v Premier ligi, potem ko so na uvodni tekmi 37. kroga premagali Manchester United z 1:0.

Gostitelji so 4. marca ugnali Arsenal z 2:1, nato pa na sedmih tekmah zapored niso zmagali in obstanek ni bil zagotovljen. Navijači so bili po odmevni zmagi seveda evforični, letos so prvič po letu 1983 gledali tekme angleške elite, ki bo prihajala v Brighton tudi v sezoni 2018/19.

Marouane Fellaini, ki je v nedeljo odločil srečanje proti Arsenalu na Old Traffordu v 91. minuti (2:1), je že v tretji minuti zatresel mrežo Brightona, vendar je bil v prepovedanem položaju. Gostitelji so imeli najlepšo priložnost v 20. minuti, strel Glenna Murrayja je obranil David de Gea.

Odločitev je padla v 57. minuti, ko je Jose Izquierdo sijajno prodrl v kazenski prostor in z leve strani podal pred vrata, kjer je Pascal Gross streljal z glavo. Marcos Rojo je žogo izbil, a je tehnologija na golovi črti takoj zaznala, da je žoga prešla črto in sodnik Craig Pawson je pokazal proti sredini igrišča.

Rdeči vragi so bili razglašeni, a še vedno ostajajo na drugem mestu. Njihov glavni cilj je finale Pokala FA proti Chelseaju na Wembleyju 19. maja.

37. krog:

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Gross 57.

Brighton: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Pröpper, Stephens, Izquierdo (88./March), Gross (84./Kayal), Murray (93./Ulloa).

Manchester United: de Gea, Darmian (68./Shaw), Smalling, Rojo (76./McTominay), Young, Fellaini (68./Lingard), Matić, Pogba, Mata, Rashford, Martial.

Sodnik: Craig Pawson



Sobota ob 13.30:

STOKE CITY - CRYSTAL PALACE



Ob 16.00:

ARSENAL - BURNLEY

BOURNEMOUTH - SWANSEA

LEICESTER - WEST HAM

WATFORD - NEWCASTLE

WEST BROMWICH - TOTTENHAM



Ob 18.30:

EVERTON - SOUTHAMPTON



Nedelja ob 14.30:

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD



Ob 17.30:

CHELSEA - LIVERPOOL

Lestvica: MANCHESTER CITY 35 30 3 2 102:26 93 MANCHESTER UTD. 36 24 5 7 67:28 77 LIVERPOOL 36 20 12 4 80:37 72 TOTTENHAM 35 21 8 6 68:31 71 CHELSEA 35 20 6 9 60:34 66 ARSENAL 35 17 6 12 67:48 57 BURNLEY 36 14 12 10 35:32 54 EVERTON 36 13 9 14 42:54 48 LEICESTER 35 11 11 13 49:52 44 NEWCASTLE 35 11 8 16 35:44 41 BRIGHTON 36 9 13 14 33:47 40 CRYSTAL PALACE 36 9 11 16 41:54 38 BOURNEMOUTH 36 9 11 16 42:60 38 WATFORD 36 10 8 18 42:62 38 WEST HAM 35 8 11 16 43:67 35 HUDDERSFIELD 35 9 8 18 27:56 35 SWANSEA 35 8 9 18 27:52 33 SOUTHAMPTON 35 6 14 15 35:54 32 STOKE CITY 36 6 12 18 32:65 30 WEST BROMWICH 36 5 13 18 30:54 28

