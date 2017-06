Pred 2 letoma Vinčić "razjezil" Rožmana, tokrat Hadžića

Po letu 2011 Pokal Slovenije drugič osvojile Domžale

1. junij 2017 ob 10:11

Koper - MMC RTV SLO

"Dominirali smo, bili boljši. Izključitev gor ali dol, mislim, da bi prej ali slej dosegli gol," je po finalu pokala Matija Širok odgovoril na mnenja iz Olimpije, češ da je odločil rdeči karton na začetku drugega polčasa.

Kot kar nekajkrat letos, je bilo po sklepni tekmi slovenske nogometne sezone v Kopru (1:0) znova veliko govora o sodniku. Mariborčan Slavko Vinčić je razburil ljubljanske nogometaše in navijače, ko je Alexandruju Cretuju strogo pokazal drugi rumeni karton po prekršku nad Ivanom Firerjem.

"Kljub porazu sem ponosen na svoje igralce. Ne bom rekel, da je sodnik odločil tekmo, ni pa bil mogoče na ravni tekme," je dejal trener Olimpije Safet Hadžić.

Rožman moker odgovarjal na vprašanja novinarjev

Vinčić je sodil tudi finale pred dvema letoma med Koprom in Celjem (2:0), ko je tedaj poražene Celjane vodil zdajšnji trener Domžal Simon Rožman. Takrat je bil Rožman tisti, ki ni bil zadovoljen z njegovim sojenjem, čeprav je podobno kot sinoči skupaj podelil deset rumenih in en rdeči karton tekmecem: "Nisem prava oseba, da bi komentiral sojenje, a sam bi gotovo sodil drugače. Če nad Verbičem v prvem polčasu dva igralca storita 10, 15 prekrškov, je verjetno čudno, da ostaneta v igri."

Tokratni dogodek v 55. minuti je dokončno prevesil tehtnico na stran Domžal, ki pa so že v uvodni uri tekme pokazale in si želele več. "Imeli smo terensko premoč in sprožili več strelov (13:6, 5:2 v okvir vrat, op. a.), provocirali smo, da smo dosegli gol. Mislim, da smo bili boljši tekmec in smo si zmago po tej zelo težki sezoni zaslužili. Pokal tako meni kot vsem fantom izjemno veliko pomeni. Iskreno sem vesel, pred dvema letoma, ko sem izgubil finale s Celjem, mi je bilo zelo hudo. Vsaka negativna izkušnja prinese marsikaj pozitivnega," je poudaril Rožman, ki so ga sredi novinarske konference njegovi varovanci prišli poškropit s penino.

Dobrovoljc: Želeli smo dobiti vsak dvoboj

Strelec edinega zadetka iz 61. minute Gaber Dobrovoljc je opisal gol, ki ga je dosegel z glavo po strelu iz kota. Prekinitvam je Rožman veliko časa posvečal že v času, ko je bil svetovalec Luki Elsnerju: "Vedeli smo, da lahko tekmo dobimo iz prekinitve, ta element igre smo zelo izpilili. Veliko smo delali tudi na obrambi, saj smo na prejšnjih tekmah prejeli veliko golov iz prekinitev. Zavedali smo se, da bo to boj za vsako žogo, za vsak centimeter. Želeli smo dobiti vsak dvoboj in to je odločilo tekmo."

24-letni branilec je bil v mladih letih tudi napadalec, na Bonifiki je v tej sezoni dosegel tudi dva izmed štirih prvenstvenih golov, ko je oktobra pripomogel k zmagi nad Koprom s 3:1. "Pozitivna energija je tu, tu se dobro počutim. Zelo sem vesel, da sem zadel, predvsem pa, da smo zdržali do konca in osvojili pokal."

"Premalo se zavedamo, kakšna sezona je bila"

Domžale so po letu 2011, ko so v finalu v Stožicah zmagoviti zadetek dosegle z igralcem manj (4:3), drugič osvojile pokal. Tako kot so julija imenitno začele sezono z vrhucem proti West Hamu, so jo zelo spodbudno tudi končale.

"Nimamo stricev iz ozadja, nimamo neomejenega proračuna, imamo pa pošteno zgodbo. Mogoče se premalo zavedamo, kakšna sezona je za nami. Poleti smo igrali v 3. predkrogu Evropske lige, menjali trenerja, pozimi izgubili tri najboljše igralce. Nato smo ostali še brez štirih igralcev, v pol sezone smo tako rekoč zamenjali vso ekipo. Uvrstili smo se v Evropo, osvojili pokal, imamo štiri reprezentante. Za nami je ogromno dela, sam sem izjemno izčrpan," je opisal Rožman.

Za konec je razkril še načrte za prihodnost: "Primorani smo ostati pri filozofiji vzgajanja mladih domačih igralcev tudi v prihodnje, hkrati poskušamo biti tudi atraktivni. Če pogledamo statistiko, smo si v prvenstvu priigrali največ priložnosti, dosegli smo največ zadetkov. Žal smo bili točkovno nekoliko zadaj, vem, da za prvo mesto potrebuješ še marsikaj drugega. Trudili se bomo naprej v tej luči, cilji so znani - vsako leto uvrstitev v Evropo. Tudi poleti bo odšlo nekaj igralcev, moramo najti primerne menjave znotraj ekipe in s skavtsko službo poiskati nove moči."

Vodišek za zanimanje Napolija slišal le iz medijev

Kakšna bo v novi sezoni Olimpija, je veliko bolj zagonetno vprašanje. Jasno je le, da bo imela novega trenerja Igorja Bišćana. "Tudi če bi osvojil pokal, je predsednik (Milan Mandarić, op. a.) rekel, da sem trener do konca prvenstva in finala pokala. Po tekmi ga ni bilo v garderobo, prav tako ne pred tekmo. Verjetno je nezadovoljen, želel je pokal, to je razumljivo," je dejal Hadžić in nadaljeval: "Moram pohvaliti fante, ki so bili maksimalni, ne glede na vse turbulence, ki so se dogajale v teh dveh mesecih. Zahvaljujem se tudi medijem, ki ste me podpirali, da sem lahko sploh kaj pozitivnega naredil, navijačem in strokovnemu štabu."



Pred novinarje je stopil tudi mladi vratar Rok Vodišek: "Z razočaranjem zaključujemo sezono, ki je že sama po sebi razočaranje. Izključitev je vplivala na psiho. Pri golu je bila pred kotom menjava, a to ne bi smelo vplivati na to, kako smo v tistem trenutku reagirali. Ena napaka je odločila. Dogovorili smo se, da v obrambi igramo kompaktno in poskušamo iz nekih hitrih prehodov ogroziti tekmeca. Domžale so resda imele več žogo v svojih nogah, a zdi se mi, da je bil tisti rdeči karton vseeno prelomni dogodek, saj so po njem res napadale samo še Domžale, nam pa se je bilo težko vrniti z igralcem manj." Ob koncu sta kot napadalca zaigrala kar visokorasla branilca Aris Zarifović in Nemanja Mitrović, a do izenačenja ni prišlo.

18-letni Vodišek ima pogodbo z Olimpijo še za eno sezono, za zdaj pa nima informacij o kakšni konkretni ponudbi tujih klubov. Za domnevno zanimanje Napolija, o čemer se govori v zadnjem času, je slišal le iz medijev.

Matej Rijavec