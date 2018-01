Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Wayne Rooney bo zelo motiviran proti nekdanjim soigralcem. Foto: Reuters Ragnar Klavan je Liverpoolu zagotovil tri točke v zadnji kaciji na tekmi. Foto: Reuters Dodaj v

Premier liga: Everton - Manchester United 0:1

Liverpool do zmage v 94. minuti

1. januar 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 19:42

Liverpool - MMC RTV SLO

V 22. krogu Premier lige se na Goodison Parku merita Everton in Manchester United. Wayne Rooney je v začetni postavi proti nekdanjim soigralcem.

Rdeči vragi so zelo slabo končali leto 2017, z domačima remijema proti Burnleyju (2:2) in Southamptonu (0:0) so izgubili drugo mesto. Prehitel jih je Chelsea, ki ima zdaj točko več.

Klavan v 94. minuti Liverpoolu zagotovil tri točke

Liverpool je v izjemno napeti tekmi na stadionu Turf Moor premagal Burnley (1:2). Redsi so povedli po uri igre, ko je Sadio Mane z močnim strelom z roba kazenskega prostora poslal žogo pod prečko.

Johann Gudmundsson je tri minute pred koncem rednega dela izenačil z glavo z bližine. Na vrsti so bile še štiri minute sodnikovega dodatka.

V zadnji minuti je Alex Oxlade-Chamberlain s prostega strela podal v kazenski prostor, kjer je Dejan Lovren z glavo preusmeril žogo pred vrata. Ragnar Klavan jo je z bližine zabil v mrežo.

21. krog, danes ob 18.30:

EVERTON - MANCHESTER UNITED 0:1 (0:0)

Martial 57.

Everton: Pickford, Holgate, Keane, Williams, Martina, Davies, Schneiderlin, Vlašić, Rooney, Bolasie, Niasse.

Manchester United: de Gea, Lindelöf, Jones, Rojo, Shaw, Ander Herrera, Matić, Mata, Pogba, Lingard, Martial.

Sodnik: Andre Marriner



BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Knockkaert 5., Murray 46.; Cook 33., Wilson 79.



BURNLEY - LIVERPOOL 1:2 (0:0)

Gudmundsson 88.; Mane 61., Klavan 94.



LEICESTER - HUDDERSFIELD 3:0 (0:0)

Mahrez 53., Slimani 60., Albrighton 92.



STOKE CITY - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Perez 73.

Torek ob 20.45:

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE



SWANSEA - TOTTENHAM



WEST HAM - WEST BROMWICH



Ob 21.00:

MANCHESTER CITY - WATFORD



Sreda ob 20.45:

ARSENAL - CHELSEA

Lestvica: MANCHESTER CITY 21 19 2 0 61:12 59 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 MANCHESTER UTD. 21 13 5 3 43:16 44 LIVERPOOL 22 12 8 2 50:25 44 ARSENAL 21 11 5 5 38:26 38 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 BURNLEY 22 9 7 6 19:19 34 LEICESTER 22 8 6 8 34:32 30 EVERTON 21 7 6 8 25:32 27 WATFORD 21 7 4 10 30:37 25 HUDDERSFIELD 22 6 6 10 18:35 24 BRIGHTON 22 5 8 9 17:27 23 NEWCASTLE 22 6 4 12 20:30 22 BOURNEMOUTH 22 5 6 11 22:34 21 SOUTHAMPTON 21 4 8 9 20:30 20 STOKE CITY 22 5 5 12 23:47 20 CRYSTAL PALACE 21 4 7 10 18:32 19 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 WEST BROMWICH 21 2 10 9 15:28 16 SWANSEA 21 4 4 13 13:32 16

