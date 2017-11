Premier liga: Liverpool - Chelsea 1:1

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Liverpoolov napadalec Sadio Mane je derbi presenetljivo začel na klopi. Foto: Reuters Harry Kane je poskrbel, da sta se Tottenham in West Bromwich Albion na Wembleyju razšla brez zmagovalca. Foto: Reuters Dodaj v

Ob 18.30 se je začel derbi 13. kroga angleške Premier lige. Na Anfieldu Liverpool gosti Chelsea.

Gre za obračun tretje- in petouvrščene ekipe na lestvici elitne nogometne lige. Londončani so na dozdajšnjih 12 obračunih osemkrat zmagali, enkrat remizirali, trikrat izgubili in osvojili 25 točk. Varovanci Jürgena Kloppa so s šestimi zmagami, štirimi remiji in dvema porazoma osvojili tri točke manj.

Kane rešil točko za Tottenham

Nogometaši Tottenhama, ki letos s predstavami navdušujejo v Premier ligi in v Ligi prvakov, so si na Wembleyju privoščili spodrsljaj, potem ko so proti West Bromwich Alibonu 'le' remizirali. Gostje iz predmestja Birminghama so se izkazali za zelo trd oreh, že v 4. minuti so smuknili v vodstvo, ko je v polno po podaji Jaka Livermora zadel Jose Rondon. Ta je z natančno odmerjenim diagonalnim strelom žogo ob vratnici poslal v mrežo nemočnega Huga Llorisa. Gostitelji so dolgo časa lomili odpor West Broma, v 74. minuti jim je le uspelo izid izenačiti, zadel pa je - Harry Kane. Prvi zvezdnik Tottenhama je po predložku z desne strani nastavil nogo in žogo preusmeril v gol za končnih 1:1.

Premier liga, 13. krog, sobotne tekme:

LIVERPOOL - CHELSEA 1:1 (0:0)

Salah 65.; Willian 85.

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Klavan, Moreno, Milner, Henderson, Coutinho, Salah, Sturridge (66./Wijnaldum), Oxlade-Chamberlain.

Chelsea: Courtois, Azpilitcueta, Christensen, Cahill, Zappacosta (83./Willian), Bakayoko (77./P. Rodriguez), Kante, Drinkwater (74./Fabregas), Alonso, Hazard, Morata.

Sodnik: Michael Oliver

WEST HAM - LEICESTER 1:1 (1:1)

Kouyate 45.; Albrighton 8.



CRYSTAL PALACE - STOKE CITY 2:1 (0:0)

Loftus-Cheek 56., Sako 92.; Shaqiri 53.



MANCHESTER UNITED - BRIGHTON 1:0 (0:0)

Dunk 66./ag



SWANSEA - BOURNEMOUTH 0:0



NEWCASTLE - WATFORD 0:3 (0:2)

Hughes 19., Yedlin 45./ag, Gray 62.



TOTTENHAM - WEST BROMWICH 1:1 (0:1)

Kane 74.; Salomon Rondon 4.

Nedelja ob 14.30:

SOUTHAMPTON - EVERTON



Ob 15.00:

BURNLEY - ARSENAL



Ob 17.00:

HUDDERSFIELD - MANCHESTER CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 12 11 1 0 40:7 34 MANCHESTER UTD. 13 9 2 2 28:6 29 CHELSEA 12 8 1 3 23:10 25 TOTTENHAM 13 7 3 3 21:10 24 LIVERPOOL 12 6 4 2 24:17 22 ARSENAL 12 7 1 4 22:16 22 BURNLEY 12 6 4 2 12:9 22 WATFORD 13 6 3 4 22:21 21 BRIGHTON 13 4 4 5 13:14 16 HUDDERSFIELD 12 4 3 5 8:17 15 LEICESTER 13 3 5 5 17:19 14 BOURNEMOUTH 13 4 2 7 11:14 14 NEWCASTLE 13 4 2 7 11:17 14 SOUTHAMPTON 12 3 4 5 9:14 13 STOKE CITY 13 3 4 6 16:26 13 EVERTON 12 3 3 6 12:24 12 WEST BROMWICH 13 2 5 6 10:19 11 WEST HAM 13 2 4 7 12:26 10 SWANSEA 13 2 3 8 7:15 9 CRYSTAL PALACE 13 2 2 9 8:25 8

M. L.