Premier liga: Liverpool - Man. United 0:0 (2. polčas)

Crystal Palace bo gostil Chelsea

14. oktober 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 14:39

Liverpool - MMC RTV SLO

Na derbiju 8. kroga Premier lige Liverpool na Anfieldu gosti Manchester United. Rdeči vragi so v odlični formi, v tej sezoni so oddali le dve točki.

V prvih 45 minutah ni bilo zadetkov. Najlepšo priložnost je imel Liverpool. V 34. minuti je Roberto Firmino z leve strani podal Joelu Matipu, njegov strel je vratar David De Gea z izjemnim refleksom ubranil, Mohamed Salah pa je nato slabo streljal. Pred polčasom je nevarno zapretil Manchester United, vendar je Romelu Lukaku v kazenskem prostoru streljal preveč po sredini.

Redsi bodo v torek v Ligi prvakov gostovali v Ljudskem vrtu, v prvenstvu pa jim ne gre po načrtih. Za vodilnima moštvoma iz Manchestra zaostajajo že sedem točk in novega spodrsljaja si ne smejo privoščiti. Liverpool je še brez zmage v skupinskem delu Lige prvakov, izpadel je iz ligaškega pokala, trener Jürgen Klopp pa se v dveh letih še ne more pohvaliti z nobeno lovoriko. Legendarni Kenny Dalglish je poudaril, da je treba imeti potrpljenje in da niti slučajno ni primeren čas za menjavo trenerja.

Težave pri gostiteljih so se še povečale, ko se je poškodoval Sadio Mane, ki ne bo igral do decembra.

Na zadnjih šestih medsebojnih tekmah Liverpool ni zmagal, zadnjič je ugnal rdeče vrage marca 2014 na Old Traffordu s 3:0. United je zmagal tri izmed zadnjih petih gostovanj na Anfieldu.

8. krog, danes ob 13.30:

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED 0:0 (0:0)

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Can, Salah, Firmino, Coutinho.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Darmian, Ander Herrera, Matic, Young, Mhitarjan, Martial, Lukaku.



Ob 16.00:

BURNLEY - WEST HAM

CRYSTAL PALACE - CHELSEA

MANCHESTER CITY - STOKE CITY

SWANSEA - HUDDERSFIELD

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH

WATFORD - ARSENAL



Nedelja ob 14.30:

BRIGHTON - EVERTON

Ob 17.00:

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE



Ponedeljek ob 21.00:

LEICESTER - WEST BROMWICH

Lestvica: MANCHESTER CITY 7 6 1 0 22:2 19 MANCHESTER UTD. 7 6 1 0 21:2 19 TOTTENHAM 7 4 2 1 14:5 14 CHELSEA 7 4 1 2 12:6 13 ARSENAL 7 4 1 2 11:8 13 BURNLEY 7 3 3 1 7:5 12 LIVERPOOL 7 3 3 1 13:12 12 WATFORD 7 3 3 1 11:12 12 NEWCASTLE 7 3 1 3 7:6 10 WEST BROMWICH 7 2 3 2 6:8 9 HUDDERSFIELD 7 2 3 2 5:7 9 SOUTHAMPTON 7 2 2 3 5:7 8 STOKE CITY 7 2 2 3 7:11 8 BRIGHTON 7 2 1 4 5:9 7 WEST HAM 7 2 1 4 7:13 7 EVERTON 7 2 1 4 4:12 7 LEICESTER 7 1 2 4 9:12 5 SWANSEA 7 1 2 4 3:8 5 BOURNEMOUTH 7 1 1 5 4:11 4 CRYSTAL PALACE 7 0 0 7 0:17 0

