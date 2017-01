Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! James Milner je v 27. minuti Liverpool z bele točke povedel v vodstvo. Foto: Reuters Simon Mignolet je v zaključku prvega polčasa takole ubranil nevaren strel Henrika Mhitarjana in preprečil izenačenje. Foto: Reuters Zlatan Ibrahimović je po dobre pol ure igre odlično izvedel prosti strel z roba kazenskega prostora, a je po zaslugi Mignoleta ostalo pri minimalnem vodstvu Liverpoola. Foto: Reuters Fotografija, ki pove praktično vse o razpletu tekme na Goodison Parku: nogometaši Evertona (na fotografiji Romelu Lukaku) so se znesli nad Manchester Cityjem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ibrahimović preprečil zmago Liverpoola na Old Traffordu

Polom Cityja na Goodison Parku

15. januar 2017 ob 16:33,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 18:51

Manchester/Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda in Liverpoola so se v derbiju 21. kroga Premier lige na Old Traffordu razšli brez zmagovalca (1:1). Everton je na Goodison Parku 'razbil' Manchester City s 4:0.

Liverpool je po 11-metrovki Jamesa Milnerja vodil od 27. minute dalje, vso tekmo se je suvereno branil, pred vrati je bil tudi precej podjetnejši od nasprotnika, ki pa je v 84. minuti vendarle uspel poravnati izid, ko je iz bližine z glavo zadel Zlatan Ibrahimović.

Kljub temu, da so gostitelji žogo v svoji posesti držali dalj časa (55 odstotkov), so bili v napadu boljši Liverpoolčani, na gol nasprotnika so sprožili 13 strelov (4 v okvir vrat), United 8 (3 v okvir). Razmerje v kotih je bilo 7:5 za Liverpool, v prekrških 17:13 za United.

Po mirnem začetku United nekoliko boljši

Ekipi sta v uvodnih minutah bili predvsem taktični boj na sredini igrišča, nobena si ni priigrala lepše priložnosti, šele v 14. minuti je prvi zapretil United prek Zlatana Ibrahimovića, ko je bil ta za las prekratek, da bi žogo po predložku z leve strani bolje zadel ob drugi vratnici. Nato so varovanci Joseja Mourinha prestavili v višjo prestavo, zaigrali so precej bolje, v 19. minuti se je po krasni globinski podaji Henrika Mhitarjana lepa priložnost ponudila Paulu Pogbaju, a je ta z diagonalnim strelom meril mimo leve vratarjeve vratnice.

Milner natančen z bele točke

Liverpool v prvi polovici prvega polčasa ni bil nevaren. Vseeno je v 27. minuti povedel prek Jamesa Milnerja. Po predložku iz kota je z roko v kazenskem prostoru igral Pogba, glavni sodnik Michael Oliver je brez oklevanja pokazal na belo točko, s katere je Milner suvereno zadel za 0:1. Rdeči vragi so se po prejetem zadetku 'razleteli' po igrišču, nemudoma so začeli vršiti vse močnejši pritisk na Liverpoolovo obrambno vrsto, po dobre pol ure igre je prek prostega strela z roba kazenskega prostora dlani vratarja Simona Mignoleta pošteno ogrel Ibrahimović. Pritisk gostiteljev ni pojenjal, v 41. minuti se je po lepi akciji na levi strani iz oči v oči z Mignoletom znašel Mhitarjan, a je tudi tokrat Belgijec preprečil vsesplošno veselje v 'teatru sanj'.

Silovit pritisk rdečih vragov

Pred začetkom drugega polčasa je Mourinho v igro namesto Michaela Carricka poslal Wayna Rooneyja, United je takoj silovito pritisnil na gostujočo obrambno linijo, v 10. minuti nadaljevanja je že zadišalo po izenačenju. Na sredini igrišča je žogo izgubil neizkušeni 18-letni Liverpoolov branilec Trent Alexander-Arnold, po hitrem protinapadu je Mhitarjan pobegnil gostujoči obrambi in z desne podal pred vrata, kjer je nespretno odreagiral Anthony Martial. Ob kakršnem koli stiku z žogo bi le-ta skoraj zagotovo pristala v mreži. Po dobri uri igre je Jürgen Klopp opravil prvo menjavo, Divocka Origija je zamenjal Philippe Coutinho.

United napadal, do lepših priložnosti Liverpool

Kmalu zatem se je izredno lepa priložnost ponudila Robertu Firminu, ki je po krasni podaji prav Coutinha iz bližine nastreljal vratarja Davida De Geo. V 67. minuti je po novi domiselni Coutinhovi akciji iz obrata De Geo v obrambo prisilil še Adam Lallana. Po Pogbajevi napaki v 75. minuti se je gostom z Anfielda ponudila nova lepa priložnost. Francoz je na Liverpoolovi polovici izgubil žogo, Kloppova četa je krenila v protinapad, Emre Can je z desne strani na drugo vratnico poslal natančen predložek, a je Georginio Wijnaldum z glavo meril previsoko.

Ibrahimović izenačil z glavo

V zadnjih desetih minutah je United pritisnil na vse ali nič, in že po dveh minutah bi se mu tveganje skoraj izplačalo, ko je s polvoleja Mignoleta nastreljal Rooney, a je akcijo tako ali tako zaradi prepovedanega položaja prekinil stranski sodnik. V 84. minuti je nato vendarle sledilo izenačenje. V akciji za zadetek, pri kateri je pri prvi podaji zadišalo po prepovedanem položaju, je Rooney z leve strani poslal kratek predložek, ki ga je z glavo v vratnico preusmeril rezervist Marouane Fellaini. Po hitri povratni podaji Antonia Valencie je z glavo okroglo usnje čez golovo črto nekako le strpal Ibrahimović. 1:1.

Nobena od ekip ni bila zadovoljna z deljenjem točk, do konca srečanja se je zvrstila serija napadov na obeh straneh, podjetnejši so bili gostje, ki so v tretji minuti sodnikovega dodatka nevarno zapretili prek Wijnalduma, a je ostalo pri neodločenem izidu.

Guardiola osramočen zapustil Liverpool

Na Goodison Parku je Everton osramotil Pepa Guardiolo in Manchester City. Gostje so morali priznati poraz s kar 4:0. Varovance Ronalda Koemana je v vodstvo po dobre pol ure igre popeljal Romelu Lukaku, ki je po lepi akciji svojih soigralcev izkoristil slabo podajo Gaela Clichyja v obrambi. Že na začetku drugega polčasa je vodstvo po podaji Rossa Barkleyja gostiteljev podvojil Kevin Mirallas, tokrat je napako storil Yaya Toure. City nikakor ni našel svoje igre, preveč je bilo netočnih podaj, v 79. minuti je na 3:0 povišal najstnik Tom Davies, ki je z lepim strelom žogo spravil čez vratarja Claudia Brava v gol. Končni izid je v četrti minuti sodnikovega podaljška postavil rezervist Ademola Lookman, ki je ob krstnem nastopu v majici Evertona za zadetek potreboval le štiri minute.

Premier liga, 21. krog, nedeljski tekmi

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1:1 (0:1)

Ibrahimović 84.; Milner 27./11-m

Man Utd: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Darmian (75./Fellaini), Herrera, Carrick (46./Rooney), Pogba, Mhitarjan, Ibrahimović, Martial (65./Mata).

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Firmino, Origi (61./Coutinho), Lallana.

Sodnik: Michael Oliver

EVERTON - MANCHESTER CITY 4:0 (1:0)

Lukaku 34., Mirallas 47., Davies 79., Lookman 94.

Everton: Robles, Holgate, Williams, Funes Mori, Coleman, Davies, Barry (74./McCarthy), Baines, Mirallas (65./Schneiderlin), Barkley (90./Lookman), Lukaku.

Man City: Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Clichy, Zabaleta (62./Iheanacho), Toure, Sterling, De Bruyne, Silva, Aguero.

Sodnik: Mark Clattenburg

Lestvica: CHELSEA 21 17 1 3 45:15 52 TOTTENHAM 21 13 6 2 43:14 45 ARSENAL 21 13 5 3 48:22 44 LIVERPOOL 20 13 5 2 48:23 44 MANCHESTER CITY 21 13 3 5 41:26 42 MANCHESTER UTD. 20 11 6 3 31:19 39 EVERTON 21 9 6 6 32:23 33 WEST BROMWICH 21 8 5 8 28:28 29 STOKE CITY 21 7 6 8 27:33 27 BURNLEY 21 8 2 11 23:31 26 BOURNEMOUTH 21 7 4 10 30:37 25 WEST HAM 21 7 4 10 26:35 25 SOUTHAMPTON 21 6 6 9 19:26 24 WATFORD 21 6 5 10 23:36 23 LEICESTER 21 5 6 10 24:34 21 MIDDLESBROUGH 21 4 8 9 17:22 20 CRYSTAL PALACE 21 4 4 13 30:40 16 HULL CITY 21 4 4 13 20:45 16 SUNDERLAND 21 4 3 14 20:40 15 SWANSEA 21 4 3 14 23:49 15

Mitja Lisjak