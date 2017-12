Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nicolas Otamendi je po srečnem odboju žoge v kazenskem prostoru Manchester Uniteda zadel za 2:1. Foto: Reuters David Silva je City popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Takole je Mohamed Salah žogo poslal prek nemočnega Jordana Pickforda v malo mrežico. Foto: Reuters Wayne Rooney je z bele točke poskrbel, da sta se Liverpool in Everton razšla brez zmagovalca. Rooney je tako postal prvi Liverpoolčan, ki je na derbiju zadel za Everton po 3. aprilu 1999, ko je ob zmagi Liverpoola na Anfieldu s 3:2 zadel Francis Jeffers. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala so na gostovanju v Southamptonu iztržili točko, potem ko so večji del srečanja zaostajali po zadetku Charlieja Austina. Izid je v 88. minuti izenačil rezervist Olivier Giroud (na fotografiji), ki je vratarja Fraserja Forsterja premagal z glavo. Foto: Reuters Sorodne novice Moyes z West Hamom vzel skalp Chelseaju Dodaj v

Premier liga: Manchester United - Manchester City 1:2

Arsenal remiziral v Southamptonu, Liverpool na Anfieldu

10. december 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 19:09

Ob 17.30 se je na Old Traffordu začel derbi 16. kroga Premier lige. Jose Mourinho z Manchester Unitedom gosti Pepa Guardiolo in vodilno ekipo angleškega prvenstva Manchester City.

Gre za 175. mestni derbi v Manchestru v vseh tekmovanjih, precej uspešnejši so rdeči vragi, ki so do danes dobili 72 tekem, City je slavil 50-krat, 52-krat se je obračun končal brez zmagovalca. Nazadnje sta se ekipi pomerili 27. aprila letos, ko se je tekma končala brez zadetkov (0:0).

City je letos najboljša ekipa prvenstva in edina, ki še ne pozna poraza. Na 15 dozdajšnjih tekmah je slavil 14-krat, le enkrat je remiziral in ima na računu 43 točk. United jih ima na drugem mestu osem manj.

Ob odmoru na Old Traffordu izenačeno

Varovanci Pepa Guardiole so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, v uvodnih minutah so bili podjetnješi, vendar si izrazitih priložnosti niso priigrali, vsem ostalim poskusom je bil kos vratar rdečih vragov David De Gea. Sinjemodri so prevladovali v vseh elementih igre, tik pred odmorom so znova resneje pritisnili na vrata gostiteljev in - povedli! Najprej je lepo priložnost zapravil Leroy Sane, ki je iz neposredne bližine De Geo prisilil v izjemno obrambo, že naslednji hip je moral španski reprezentančni vratar po žogo v svojo mrežo. Po predložku iz kota ga je iz neposredne bližine premagal rojak David Silva, ki je že v prejšnjem krogu odločil tekmo proti West Ham Unitedu (2:1). Prvi polčas je bil zaradi trka Marcosa Roja in Silve podaljšan za štiri minute, že v prvi minuti so gostitelji poskusili prek Anthonyja Martiala, a je bil gostujoči vratar Ederson na pravem mestu.

Ko je že kazalo, da bodo gostje na odmor odšli z minimalno prednostjo, pa je izid izenačil Marcus Rashford. Ta je izkoristil slabo posredovanje Fabiana Delpha in z diagonalnim strelom po tleh ukanil Edersona za 1:1.

Otamendi zadel za 1:2

V uvodnih minutah nadaljevanja so gostje z Etihada znova pritisnili na vrata De Gee, pritisk se jim je izplačal v 54. minuti, ko so znova povedli. Predložek po prostem strelu Silve je Romelu Lukaku izbil, a na njegovo žalost v soigralca Chrisa Smallinga. Okroglo usnje se je odbilo do opreznega Nicolasa Otamendija, ki je hladnokrvno iz bližine zadel za 1:2. To je bil že njegov četrti gol v letošnji izvedbi Premier lige.

Salah in Rooney zadela na Merseyside derbiju

Liverpool je predtem remiziral na 229. Merseyside derbiju proti Evertonu (1:1). Gostitelji so bili na Anfieldu sicer občutno boljši nasprotnik, praktično vso tekmo so pritiskali na obrambo Evertona, ki je bil v redkih napadalnih akcijah sila nenevaren. Prvi polčas zagrizenih tekmecev je odločil Mohamed Salah, ki je najprej na desni strani kazenskega prostora preigral Cuca Martinaja, nato še Idrisso Gano Gueya in mimo Ashleyja Williamsa žogo s plasiranim diagonalnim strelom spravil prek nemočnega vratarja Jordana Pickforda v malo mrežico. To je bil za Egipčana že 19. zadetek na 24 nastopih za Liverpool. Prav toliko zadetkov je v celotni prejšnji sezoni na 41 tekmah dosegel za Romo.

Prevlada Liverpoola se je nadaljevala tudi v drugem polčasu, a v 77. minuti je Everton izid izenačil. Gostujoči napadalec Dominic Calvert-Lewin je izkoristil naivnost branilca Dejana Lovrena in svoji ekipi priboril 11-metrovko. Z bele točke je bil natančen Wayne Rooney. Do konca derbija je izid ostal nespremenjen, Liverpool je zapravil priložnost, da bi se dvignil na tretje mesto prvenstvene lestvice, Everton je deseti.

Premier liga, 16. krog, nedeljske tekme:

MANCHESTER UTD - MANCHESTER CITY 1:2 (1:1)

Rashford 45.; Silva 43., Otamendi 54.

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo ( 46./Lindelöf), Young, Herrera, Matić, Rashford , Lingard ( 76./Ibrahimović), Martial, Lukaku.

Man City: Moraes, Walker , Otamendi , Kompany ( 46./Gündogan), Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva , Sterling, Jesus ( 59./Mangala), Sane.

Sodnik: Michael Oliver

LIVERPOOL - EVERTON 1:0 (1:0)

Salah 42.

Liverpool: Mignolet, Gomez, Lovren , Klavan, Robertson, Oxlade-Chamberlain ( 78./Coutinho), Henderson, Milner, Salah ( 67./Firmino), Solanke ( 82./Ings), Mane.

Everton: Pickford, Kenny, Holgate, Williams, Martina, Rooney ( 83./Jagielka), Gana Gueye , Davies ( 46./Lennon), Sigurdsson , Oumar Niasse ( 46./Schneiderlein ), Calvert-Lewin.

Sodnik: Craig Pawson

SOUTHAMPTON - ARSENAL 1:1 (1:0)

Austin 3.; Giroud 88.

