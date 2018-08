Premier liga: Manchester United - Tottenham 0:0

Črna serija gostov na Old Traffordu

27. avgust 2018 ob 20:44

Manchester - MMC RTV SLO

Na derbiju 3. kroga Premier lige se na Old Traffordu merita Manchester United in Tottenham. Jose Mourinho je bil jezen po porazu v Brightonu in novega spodrsljaja si res ne sme privoščiti.

Tottenham je zelo uspešno začel novo sezono, ima maksimalnih šest točk. Mauricio Pochettino ne more računati na Heung Min Sona, ki igra za Južno Korejo na azijskih igrah. Old Trafford je za Tottenham zaklet, kar 21-krat je izgubil od začetka Premier lige v sezoni 1992/93. Na zadnjih štirih tekmah niso niti dosegli zadetka.

Mourinho je na klopi pustil Alexisa Sancheza, ki še ni pripravljen za 90 minut. V napadu je Romelu Lukaku.

3. krog, danes ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 0:0 (-:-)

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Shaw, Ander Herrera, Matić, Fred, Lingard, Pogba, Lukaku.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Dier, Dembele, Lucas Moura, Eriksen, Alli, Kane.

Sodnik: Craig Pawson

Nedeljske tekme:

NEWCASTLE - CHELSEA 1:2 (0:0)

Joselu 83.; Hazard 76./11-m, Yedlin 87./ag

WATFORD - CRYSTAL PALACE 2:1 (0:0)

Pereyra 53., Holebas 71.; Zaha 78.

FULHAM - BURNLEY 4:2 (3:2)

Seri 4., Mitrović 36., 38., Schürrle 83.; Hendrick 10., Tarkowski 41.

Sobotne tekme:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER C. 1:1 (0:0)

Boly 57.; Laporte 69.

ARSENAL - WEST HAM 3:1 (1:1)

Monreal 30., Diop 70./ag, Welbeck 92.; Arnautović 25.

BOURNEMOUTH - EVERTON 2:2 (0:0)

King 75./11-m, Ake 79.; Walcott 56., Keane 66.

RK: Smith 61.; Richarlison 41.

HUDDERSFIELD - CARDIFF 0:0

RK: Hogg 63./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

SOUTHAMPTON - LEICESTER 1:2 (0:0)

Bertrand 52.; Gray 56., Maguire 92.

RK: Höjbjerg 77./Southampton

LIVERPOOL - BRIGHTON 1:0 (1:0)

Salah 23.

Lestvica: LIVERPOOL 3 3 0 0 7:0 9 CHELSEA 3 3 0 0 8:3 9 WATFORD 3 3 0 0 7:2 9 MANCHESTER CITY 3 2 1 0 9:2 7 BOURNEMOUTH 3 2 1 0 6:3 7 TOTTENHAM 2 2 0 0 5:2 6 LEICESTER 3 2 0 1 5:3 6 EVERTON 3 1 2 0 6:5 5 MANCHESTER UTD. 2 1 0 1 4:4 3 ARSENAL 3 1 0 2 5:6 3 CRYSTAL PALACE 3 1 0 2 3:4 3 FULHAM FC 3 1 0 2 5:7 3 BRIGHTON 3 1 0 2 3:5 3 WOLVERHAMPTON WA 3 0 2 1 3:5 2 CARDIFF CITY 3 0 2 1 0:2 2 NEWCASTLE 3 0 1 2 2:4 1 SOUTHAMPTON 3 0 1 2 2:4 1 BURNLEY 3 0 1 2 3:7 1 HUDDERSFIELD 3 0 1 2 1:9 1 WEST HAM 3 0 0 3 2:9 0

A. G.