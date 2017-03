Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je v 25. minuti učinkovito zaključil protinapad Chelseaja. Foto: Reuters Sorodne novice Liverpool nadigral Arsenal in se zavihtel na tretje mesto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: West Ham - Chelsea 0:1

Contejevi varovanci hitijo proti naslovu

6. marec 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 6. marec 2017 ob 21:47

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 27. kroga Premier lige West Ham gosti vodilni Chelsea. Modri bi z zmago znova ušli Tottenhamu že za deset točk in težko jim bo odvzeti naslov.

Trener Slaven Bilić je v začetno enajsterico uvrstil Andyja Carrolla, ki je bil mesec dni odstoten zaradi poškodbe. Antonio Conte ima na voljo vse nogometaše.

Chelsea je začel zelo zadržano in je čakal na napako gostiteljev. V 25. minuti je N'Golo Kante priboril žogo na sredini igrišča. Eden Hazard je našel Pedra, ki je sijajno podal nazaj do Belgijca. Hazard je prišel sam pred vratarja Anthonyja Randolpha in ga preigral, nato pa le še potisnil žogo v prazno mrežo.

Štiri minute pred odmorom je po prodoru Hazarda po levi strani v sredini Diego Costa zgrešil žogo, strel Pedra s 15 met4rov pa je je odlično obranil Randolph.

27. krog, danes ob 21.00:

WEST HAM - CHELSEA 0:1 (0:1)

Hazard 25.

West Ham: Randolph, Kouyate, Fonte, Reid, Cresswell, Noble, Obiang, Feghouli, Lanzini, Snodgrass, Carroll.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Pedro, Diego Costa, Hazard.

Sodnik: Andre Marriner

Odigrano v soboto in nedeljo:

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH 1:1 (1:0)

Rojo 23.; King 40./11-m

RK: Surman 45./Bournemouth

Ibrahimović je v 72. minuti zapravil enajstmetrovko.



LEICESTER - HULL CITY 3:1 (1:1)

Fuchs 27., Mahrez 59.; Clucas 14., Huddlestone 90./ag



STOKE CITY - MIDDLESBROUGH 2:0 (2:0)

Arnautović 29., 42.

SWANSEA - BURNLEY 3:2 (1:1)

Llorente 12., 92., Olsson 69.; Gray 20., 61.



WATFORD - SOUTHAMPTON 3:4 (1:2)

Deeney 4., Okaka 79., Doucoure 94.; Tadić 28., Redmond 45., 86., Gabbiadini 83.

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE 0:2 (0:0)

Zaha 55., Townsend 84.



LIVERPOOL - ARSENAL 3:1 (2:0)

Firmino 9., Mane 40., Wijnaldum 91.; Welbeck 57.



TOTTENHAM - EVERTON 3:2 (1:0)

Kane 20., 56., Alli 92.; Lukaku 81., Valencia 93.



SUNDERLAND - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Agüero 42., Sane 59.



Lestvica: CHELSEA 26 20 3 3 55:19 63 TOTTENHAM 27 16 8 3 53:20 56 MANCHESTER CITY 26 17 4 5 53:29 55 LIVERPOOL 27 15 7 5 58:34 52 ARSENAL 26 15 5 6 55:31 50 MANCHESTER UTD. 26 13 10 3 39:22 49 EVERTON 27 12 8 7 44:30 44 WEST BROMWICH 27 11 7 9 36:34 40 STOKE CITY 27 9 8 10 32:40 35 SOUTHAMPTON 26 9 6 11 32:34 33 WEST HAM 26 9 6 11 35:44 33 BURNLEY 27 9 4 14 30:40 31 WATFORD 27 8 7 12 33:47 31 BOURNEMOUTH 27 7 6 14 37:52 27 LEICESTER 27 7 6 14 30:45 27 SWANSEA 27 8 3 16 35:59 27 CRYSTAL PALACE 27 7 4 16 35:46 25 MIDDLESBROUGH 27 4 10 13 19:30 22 HULL CITY 27 5 6 16 24:53 21 SUNDERLAND 27 5 4 18 24:50 19

A. G.