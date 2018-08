Prerojeni Šporar trese slovaške mreže kot za šalo

Derbi med Slovanom in Spartakom največji na Slovaškem

Olimpija bo imela nocoj dva še posebej goreča navijača, nekdanja člana Ljubljančanov Andraža Šporarja in Kenana Bajrića, ki sta člana največjega tekmeca Spartaka na Slovaškem Slovana iz Bratislave.

Šporar je v Bratislavo prišel na začetku leta po neuspelih epizodah pri Baslu v Švici in Arminii v Nemčiji. V novi sezoni mu gre kot po maslu. Zabil je že šest zadetkov in je eden izmed najzaslužnejših za prvo mesto Slovana v slovaškem prvenstvu. Po šestih krogih ima Slovan 14 točk, šest več od večnega tekmeca iz Trnave.

Najboljši strelec slovaškega prvenstva

"Počutim se odlično. Na začetku sem potreboval nekaj časa, da sem spoznal sistem in soigralce. Zdaj je super. Zraven je tudi dober prijatelj iz otroštva Kenan Bajrić, tako da vse 'štima'. Z Bajrićem se ogromno druživa, zdaj sicer malce manj, ker se bo poročil, a pred poroko sva bila veliko skupaj," je malce v šali novinarju TV SLO Anžetu Bašlju povedal 24-letni napadalec. "Zelo sem zadovoljen. Igral sem pet tekem in dosegel šest golov. Statistika je v redu, Slovan je prvi, tako da je vse tako, kot mora biti," je dejal prvi strelec slovaškega prvenstva.

Slovan – Spartak kot Olimpija – Maribor

Glede prihoda na Slovaško Šporar meni, da ne gre za korak nazaj: "Zagotovo je švicarska liga močnejša, toda jaz se tam nisem počutil dobro. Tu se počutim odlično. Sam menim, da 20 golov tu, šteje enako kot 20 golov tam. Mislim, da je najpomembneje, da v nogometu uživaš, in to tudi počnem." Navijači Slovana najbolj uživajo, ko igrajo proti Spartaku iz Trnave. Veliko rivalstvo je občutil tudi Šporar: "Odigrali smo že tri derbije, sam sem se dvakrat vpisal med strelce. To je kot Olimpija – Maribor v Sloveniji. Ne marajo se med seboj."

"Trnava je ekipa, ki dobiva malo zadetkov. Mislim, da imajo v ligi razliko v golih 4:2, kar je zelo zanimivo po šestih odigranih krogih. Tako kot težko dobivajo zadetke, jih tudi težko dosegajo. V Ljubljani so sicer zadeli dvakrat, a še sami ne vedo, kako. Če Olimpija zadene v prvih 20, 30 minutah, je vse odprto." Šporar dobro pozna trenerja Safeta Hadžića. "Čeprav me nikoli ni vodil, vem, kaj fantje čutijo do njega. Mislim, da je pravi trener, da z njim Olimpija naredi zgodovinski preobrat," je optimističen Šporar.

Bajrić nima najlepših spominov na Hadžića

Kenan Bajrić je prišel v Bratislavo nekaj dni za Šporarjem. "Mislim, da sem se dobro znašel. Bilo je lažje obema, ker sva v isti klub prišla praktično skupaj. Bratislava je podobna Ljubljani in hitro sem se prilagodil." Bajrić ponavlja Šporarjev recept za Olimpijin uspeh. "V Ljubljani so igrali kot vedno – obrambno na protinapade. V igri so tudi zelo umazani, veliko provocirajo, in to se je tudi videlo na prvi tekmi. Če Ljubljančani dosežejo zadetek v prvi tretjini tekme, je vse mogoče," meni Bajrić, ki pa v nasprotju s Šporarjem na trenerja Hadžića nima najlepših spominov. "Mene je presenetilo, da je Hadžić spet trener Olimpije. Sam z njim nisem imel najboljših izkušenj. Takrat sva imela nekaj sporov. Proti Domžalam je uspešno začel, videli bomo, kako bo tukaj," pravi 23-letni osrednji branilec.

Tekma zadnjega predkroga za Evropsko ligo med Spartakom in Olimpijo se bo začela ob 20.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

