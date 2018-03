Maribor le prišel do prve spomladanske zmage

Rudar ugnal Krško s 3:0

10. marec 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora se veselijo prve zmage v spomladanskem delu prvenstva, potem ko so v Dravogradu s 3:0 premagali zadnjeuvrščeni Ankaran Hrvatine.

Vijoličasti so se tudi tokrat ves prvi polčas mučili. V sodnikovem podaljšku so vendarle prišli do enajstmetrovke, potem ko je Erik Gliha v kazenskem prostoru z roko ustavil predložek Martina Milca. K žogi je pristopil Luka Zahović, a ga je vratar Primož Bužan "prebral" in ubranil njegov poskus, ki je letel v spodnji desni kot. Statistika prvega polčasa: posest žoge 59:41, streli v okvir vrat 4:0 - vse za Maribor.

Vršič našel luknjo v obrambi Ankarana

Bužan se je izkazal tudi v 50. minuti, ko je čez prečko odbil močan strel Milca. Maribor je naposled le kronal premoč. V 58. minuti je do strela z roba kazenskega prostora prišel Dare Vršič in s strelom za levo vratnico matiral Bužana, ki je bil tudi nekoliko pokrti. A malo kasneje bi po napaki gostujoče obrambe Silva kaj lahko izenačil, vendar je njegov strel iz neposredne bližine Jasmin Handanović ubranil.

Zahović se je odkupil za napako, Mešanović potrdil zmago

Maribor je tekmo odločil v 62. minuti. Po podaji iz kota in bilijardu v kazenskem prostoru je žoga prišla do Zahovića, ki jo je z diagonalnim strelom po tleh poslal za hrbet Bužana. Piko na i prvi spomladanski zmagi Maribora je v 74. minuti postavil Jasmin Mešanović, ki je po podaji Damjana Boharja s kakšnih 20 metrov zadel levi zgornji kot nemočnega Bužana.

Rudar odpor Krškega strl v drugem polčasu

V prvi tekmi dneva je Rudar s 3:0 ugnal Krško. Velenjčani so odpor gostov strli v drugem polčasu, čeprav so imeli že v prvem občutno terensko premoč. "Knapi" so povedli v 47. minuti, ko je po podaji Roberta Pušaverja z glavo zadel Damjan Trifković. Vodstvo domačih je v 78. minuti povišal Josip Tomašević, ki je iz neposredne bližine žogo spravil v mrežo, končni izid pa je v 93. minuti postavil Leon Črnčič. Črnčič je z roba kazenskega prostora zatresel prazna vrata.

Vodilna Olimpija se bo v nedeljo pomerila s Triglavom.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 22. krog



Dravograd:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR 0:3 (0:0)

Vršič 58., Zahović 63., Mešanović 74.



RUDAR - KRŠKO 3:0 (0:0)

Trifković 46., Tomašević 78., Črnčič 93.

Rudar: Pridigar, Kašnik , Pušaver, Tomašević, Trifković (82./Bolha), Pišek, Bijol, Radić (63./Črnčič), Šehić , Tučić, Parfitt-Williams (75./Novak).

Krško: Zalokar, Šturm, Kulinits, Krajcer, Gorenc, Volarič (76./Škrbić), Kovačić (60./Ogrinec), Da Silva , Balić, Mujan (81./Vidović), Mandić.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



Danes ob 17.00:

DOMŽALE - GORICA



Nedelja ob 15.00:

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 17.00:

ALUMINIJ - CELJE

Lestvica: OLIMPIJA 21 15 4 2 38:10 49 MARIBOR 20 13 6 1 34:13 45 DOMŽALE 19 10 4 5 37:16 34 RUDAR 20 10 3 7 28:19 33 CELJE 20 7 6 7 25:26 27 GORICA 20 7 2 11 21:29 23 KRŠKO 19 5 4 10 24:37 19 ALUMINIJ 20 4 6 10 21:33 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 20 2 6 12 18:45 12

D. S.