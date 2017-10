Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Olimpije so letos še brez poraza. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

13. krog odpirata Olimpija in Triglav

Kako se bo pobral Maribor?

20. oktober 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

S tekmo Olimpija - Triglav se danes začenja 13. krog državnega prvenstva v nogometu. Glavnina tekem bo v soboto.

Tekma se bo začela ob 20.20, vodilna Olimpija pa je še vedno brez poraza. "Doslej smo odigrali dobro. Dvanajst tekem brez poraza nam vliva samozavest. Tako moramo nadaljevati, najprej doma proti Triglavu, potem pa se bomo osredotočili na naslednjo tekmo. Triglav ima dobro moštvo, pred kratkim so menjali trenerja, tako da bodo zagotovo še boljši. Mi moramo razmišljati o svoji igri, Triglava ne podcenjevati in potem mislim, da bo vse v redu," razmišlja vezist Dario Čanađija.

Gorenjci so po menjavi trenerja le prišli do prve zmage. Vmes so igrali v pokalu, kjer pa so izpadli proti Gorici.

V soboto bodo na sporedu tri tekme, med drugim bo zaigral tudi Maribor, ki bo skušal čim bolje pozabiti visok poraz v Ligi prvakov proti Liverpoolu. Serijski prvaki imajo na papirju najlažjega možnega tekmeca, saj v Ljudski vrt prihaja Ankaran.

Prva liga, 13. krog, petek ob 20.20:

OLIMPIJA - TRIGLAV



Sobota ob 13.00:

CELJE - ALUMINIJ



Ob 15.00:

GORICA - DOMŽALE



Ob 20.20:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI



Nedelja ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 12 9 3 0 25:6 30 MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 12 6 1 5 14:14 19 DOMŽALE 12 4 4 4 26:14 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 CELJE 12 2 6 4 12:16 12 ALUMINIJ 12 2 4 6 14:20 10 TRIGLAV 12 1 5 6 11:22 8 ANKARAN HRVATINI 12 1 3 8 11:33 6

