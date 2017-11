Abass: Žogo poskušam imeti vseskozi na očeh

19-letni Ganec eno izmed glavnih orožij Olimpije v tej sezoni

17. november 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Issah Abass je na pokalnem derbiju prejšnji teden načel mrežo Maribora, na drevišnjem prvenstvenem derbiju pa bo prvič po več kot dveh mesecih začel tekmo v Prvi ligi TS.

Potem ko si je pred septembrskim srečanjem proti Domžalam na treningu poškodoval koleno, se je na igrišča vrnil pred dvema tednoma proti Ankaranu, ko je igral v drugem polčasu. V soboto je bil proti vijoličastim (0:3) v prvi postavi in v 10. minuti po veliki napaki vratarja Matka Obradovića zadel za 1:0.

"Spremljal sem žogo in bil hitrejši od branilcev, ki me niso mogli ujeti. Žogo poskušam imeti vseskozi na očeh. Po poškodbi sem se dobro vrnil, trdo sem delal. Mislim, da sem fizično dobro pripravljen," pravi 19-letni Ganec, ki je v Ljubljano kot posojen igralec prišel pred letom dni iz kluba Asokwa Deportivo, poleti pa je podpisal pogodbo z Olimpijo do leta 2020.

"V soboto smo izpolnili vse, kar je od nas zahteval trener. Zdaj moramo ostati osredotočeni in pozabiti na pokalno tekmo. Spoštujem Maribor, so dobra ekipa," dodaja Abass.

"Želim se naučiti čim več, zato napredujem"

Mladi Afričan poudarja, da je za njegove dobre predstave zaslužna vsa ekipa: "Ne morem igrati sam, igram z ekipo. Za moj uspeh so zaslužni tudi soigralci, saj mi poskušajo podajati v pravem trenutku in v pravi prostor, saj vedo, česa sem sposoben. Vesel pa sem tudi njihovih zadetkov, s svojim gibanjem in motenjem branilcev želim tudi njim omogočiti čim več priložnosti."

Hitri in spretni Abass pri Olimpiji igra na drugačnem položaju, kot je bil vajen v preteklosti. "Prej sem igral na levi strani, zdaj sem v konici napada, kjer je drugače igrati. Mislim, da mi gre dobro. Dobro treniram, želim se naučiti še več, zato napredujem. Ko mi ne gre, kot si želim, vprašam trenerja za napotke."

Tudi v prostem času v ospredju nogomet

S petimi zadetki drugi najboljši strelec Ljubljančanov v letošnjem prvenstvu je bil že član mlajših ganskih reprezentanc, leta 2015 se je znašel tudi na razširjenem seznamu izbrane vrste za nastop na SP-ju do 20 let na Novi Zelandiji.

"Dobivam veliko sporočil iz domovine, tudi iz reprezentance, a poskušam ostati zbran in igrati na vsaki tekmi čim bolje," je za MMC povedal o tem, kako glas o njegovih golih v Sloveniji odmeva v Gani. Članska reprezentanca črnih zvezd se ni uvrstila na SP 2018 v Rusiji, pot na prvenstvo ji je preprečil Egipt.

In kako je Abass zadovoljen z življenjem v Ljubljani? "Seveda mi je včasih malo težko, a tu se dobro počutim. V prostem času najraje igram Playstation ali Fifo, največ časa preživim s prijatelji iz ekipe Boatengom, Apauom in Oduwo. Nogomet imam rad tako ali drugače."

Matej Rijavec