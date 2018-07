Aluminij - Celje nocoj že odpirata 28. sezono Prve lige

Prva liga TS odpira vrata nove sezone

20. julij 2018 ob 08:30

Kidričevo - MMC RTV SLO, STA

Post mundialski sindrom se ni mogel razviti, saj so bile tu že povratne tekme 1. predkrogov evropskih tekmovanj, danes pa se že začenja sezona 2018/19 v Prvi ligi Telekom Slovenije. Prva tekma ob 18.00 v Kidričevemu: Aluminij - Celje.

28. sezona državnega prvenstva v nogometu za uvod prinaša soočenje dveh mladih zasedb, ki sta med poletjem doživeli kar nekaj sprememb.

Rdeči z Gliho in Trdino

V Kidričevem so ostali brez osrednjega branilskega para Šme - Zeba, prvega je zaustavila poškodba kolena, drugi pa se je odpravil v Vietnam. Od rdečih sta se poslovila tudi Derrick Mensah in Christopher Makengo, v Maribor oziroma Olimpijo pa so se vrnili Štor, Jurčević in Lukanc. Luknjo v obrambi bosta skušala zakrpati hrvaška branilca Ivan Kontek in Damir Grgić, ki smo ga pred leti spoznali v dresu Rudarju. Pomembno okrepitev predstavljata tudi Nikola Leko in Erik Gliha, medtem ko se lahko Tadej Trdina pohvali tudi z izkušnjami iz avstrijske Bundeslige. Na pripravah je izstopal Rok Kidrič, visokorasli napadalec je v minuli sezoni že 6-krat zadel za Aluminij.

Požeg Vancaš še ostaja grof

V knežje mesto so se to poletje preselili mladeniči Žan Zaletel, Gašper Koritnik in povratnik Juš Štusej, poklicno pogodbo z matičnim klubom pa sta podpisala Gal Zorko in Lan Štravs, ki sta ob koncu minule sezone doživela prvoligaški krst. Novinca v celjski slačilnici sta tudi Žan Flis in Elvir Ibišević, naziv najbolj zveneče okrepitve pa je pripadel Jakobu Novaku, ki je dokončno prestopil iz Olimpije. Reprezentant Rudi Požeg Vancaš ostaja zaenkrat v Celju in s tem tudi ključni mož čete Dušana Kosića.



V soboto in nedeljo po dve tekmi

Branilec naslova Olimpija Ljubljane odpira sezono v soboto ob 20.15 na gostovanju pri Gorici, tekmo si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na TV Slovenija 2/MMC-ju, kjer bo vsak krog prenos ene izmed najzanimivejših tekem. Prva sobotna tekma ob 18.00 prinaša predstavitev Mure, ki se bo ob vrnitvi med slovensko elito udarila s Triglav Kranjem. Nedelja prinaša evropski dvoboj ob 18.15 v Velenju med Rudarjem in Mariborom. Prvi krog bosta nato ob 20.15 sklenila Domžale in Krško.