Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Marko Alvir bo kariero nadaljeval v Pragi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alvir iz Domžal k drugi ekipi češkega prvenstva

Oražem: Nadomestilo bo Repas

30. december 2016 ob 17:52

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaše Domžal je zapustil Marko Alvir, ki je bil ob Slobodanu Vuku z osmimi zadetki najboljši strelec Domžalčanov v jesenskem delu Prve lige TS. Odšel je na Češko k praški Slavii.

22-letni hrvaški vezist je imel pogodbo z Domžalčani do konca sezone, s klubom iz Prage, ki je trenutno drugi v češkem prvenstvu takoj za Viktorio Plzen, pa je podpisal za tri leta. "Odškodnina je poslovna skrivnost, smo pa v klubu z dogovorom zadovoljni. Znesek je primerljiv s poletnim prestopom Kenana Horića v turški Antalyaspor. Dogovorili smo za precej višje bonuse za uspešnost in tudi za lep odstotek od nadaljnje prodaje," je povedal športni direktor Domžal Matej Oražem.

Alvir, nekdanji član zagrebškega Dinama in madridskega Atletica, se je ob Kamniško Bistrico preselil v sezoni 2015/2016 in v njej nastopil na 12 tekmah. Standardno mesto v udarni enajsterici si je priboril šele v tej sezoni, ko je igral na 20 srečanjih in v statistiko vpisal tudi štiri podaje.

"V ekipi že imamo nadomestilo za Marka, saj je Jan Repas v zadnjem obdobju igral na položaju krilnega napadalca, čeprav je po svoji osnovni nogometni izobrazbi napadalni vezist. Z njegovim premikom v sredino bo konkurenca na tem mestu še naprej zahtevna, saj je Jan že jeseni pokazal, da je izjemen igralec, vsi skupaj pa bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo v nadaljevanju še boljši," je pojasnil Oražem.

M. R.