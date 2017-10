Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andraž Kirm je v zadnjem obdobju že ves čas ohranjal pripravljenost pod vodstvom Simona Rožmana, v rumenem dresu pa je odigral tudi prvi polčas prijateljskega srečanja z Udinesejem. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Nova desetica ob Kamniški Bistrici: Ibraimi član Domžal Dodaj v

Andraž Kirm po osmih letih znova v Domžalah

Še vedno ni zaključen primer Ibraimi

19. oktober 2017 ob 15:26

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal, ki so trenutno na lestvici Prve lige peti, so se pred nadaljevanjem sezone okrepili. Rumeni dres bo znova oblekel Andraž Kirm.

"Zelo sem vesel, da smo z Andražem zopet združili moči. Skupaj smo bili že zelo uspešni in vsekakor nam lahko pomaga pri preboju na mesta, ki vodijo v Evropo, kar ostaja osnovni cilj sezone. Andraž je igralec, ki je ogromno dal tako Domžalam kot predvsem slovenski reprezentanci. Premore kakovost in je kot vedno odlično pripravljen,'' je po sklenjenem dogovoru povedal športni direktor Matej Oražem, ki je nekaj besed namenil tudi težavam pri pridobivanju potrebnih dokumentov za Agima Ibraimija: ''Andraž nam bo zelo hitro prišel prav, kajti primer Ibraimi na žalost še ni zaključen. Nogometna zveza je poslala prošnjo za ponovno vsebinsko odločanje o primeru, do katerega v preteklih dveh tednih ni prišlo. V kolikor bo prošnja ponovno zavržena, bo moral Agim pravico iskati na Mednarodnem arbitražnem sodišču za šport v Lozani."

Da je zadovoljstvo ob sklenitvi dogovora obojestransko je potrdil tudi Kirm: "Izredno sem vesel vrnitve v rumeno družino, v klub, kjer sem preživel zelo lepo obdobje. Zahvalil bi se vodstvu kluba, da mi je že v vsem tem vmesnem času omogočilo treninge z moštvom, zdaj pa smo se tudi dogovorili za sodelovanje. Komaj že čakam, da se vrnem v tekmovalni ritem, še posebej pa me veseli, da se bo to zgodilo ravno v dresu z domžalskim grbom.“

V domžalskem dresu je namreč odigral štiri sezone, predtem je bil član Slovana in Svobode, nato pa si z odličnimi igrami priigral prestop v poljsko Wislo. Sledil je odhod k nizozemskemu Groningenu, nato je bil član ciprske Omonie, nazadnje pa je nastopal v dresu ljubljanske Olimpije. “Moštvo dobro poznam, spoznal sem tudi način dela, ki ga goji Simon Rožman s svojim strokovnim vodstvom. Odlično se trenira, pogoji so čudoviti, kar je že od nekdaj veljalo za ta klub. Gre za resnično dobro organizirano sredino, tako da sem ponosen, da bom znova del zgodbe, ki jo piše rumena družina,“ je dodal 33-letni nekdanji slovenski reprezentant, ki je za izbrano vrsto odigral 71 tekem in zabil šest golov.

