Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Kenan Bajrić se iz Olimpije seli k Slovanu iz Bratislave. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Bajrić bo pri bratislavskem Slovanu Šporarjev soigralec

Vrednost prestopa 600 tisoč evrov

22. januar 2018 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Olimpije so ostali brez odličnega branilca Kenana Bajrića. 23-letni član mlade slovenske reprezentance bo kariero nadaljeval pri Slovanu iz Bratislave.

Bajrić, ki je vso kariero igral za Olimpijo, najboljše igre pa je prikazal v letošnji sezoni (Olimpija je v jesenskem delu prvenstva dobila le osem zadetkov), je podpisal štiriinpolletno pogodbo.

Prestop je vreden 600 tisoč evrov. "Pogajanja so bila zelo naporna, zahteve iz Ljubljane so bile visoke. Na koncu smo vse skupaj pripeljali do zadovoljivega konca. Kenan je naša naložba za sedanjost in prihodnost. Prepričan sem, da bo v prihodnosti tudi zaradi iger v Slovanu prišel do slovenske reprezentance," je povedal predsednik kluba Ivan Kmotrik.

"Pozimi sem imel nekaj ponudb za nadaljevanje kariere. V Sloveniji sem igral v ekipi z vrha, zato sem izbral Slovan, ki si želi osvajati lovorike. Všeč sta mi tudi vizija kluba in projekt novega stadiona. Upam, da se bom oddolžil z dobrimi igrami," pa je za Slovanovo spletno stran dejal Bajrić.

Iz Olimpije so sporočili, da trener Igor Bišćan in športna stroka kluba z Mladenom Rudonjo na čelu nista bila naklonjena Bajrićevemu prezgodnjemu odhodu. Na koncu je zaradi izjemno hudega pritiska igralca in njegove družine predsednik Olimpije Milan Mandarić sprejel težko odločitev, saj ni želel imeti v klubu igralca, ki v Ljubljani ni več hotel ostati.

Slovaško prvenstvo se bo po zimskem premoru nadaljevalo 17. februarja. Jesenski prvak je bila Trnava (43 točk), na drugem mestu sta Žilina in Slovan Bratislava s po 34 točkami.

Član Slovana je od začetka letošnjega leta tudi nekdanji "golgeter" Olimpije Andraž Šporar, ki je pogodbo podpisal do leta 2022.

T. O.