Barišić in Šuler slabo spita, toda iz povsem različnih vzrokov

Olimpija v štirih krogih od -2 do -9

2. december 2018 ob 10:00

Kidričevo,Domžale - MMC RTV SLO

Konec maja je Olimpija v finalu Pokala Slovenije premagala Aluminij s 6:1 in se veselila dvojne krone, pol leta pozneje je proti istemu tekmecu doživela tretji najhujši poraz v samostojni Sloveniji.

Včerajšnje popoldne v Kidričevem, kjer so državni prvaki izgubili s 6:2, bo šlo v zgodovino. Višja poraza si je Olimpija privoščila le septembra 1999 in maja 2005, ko je proti Primorju in Celju klonila s 6:0. In na vseh teh tekmah je vsaj en igralec Ljubljančanov prejel rdeči karton.

V soboto je bil to Macky Bagnack, ki je na koncu prvega polčasa v trebuh udaril Roka Kidriča, kar je videl pomočnik sodnika in obvestil Slavka Vinčića, ta pa je Kamerunca izključil. Olimpija je v tistem trenutku zaostajala s 3:1, v 52. minuti prek Stefana Savića znižala na 3:2, vendar je nato na težkem igrišču njen voz hitro zdrvel navzdol.

Morda bi se obrnilo drugače, če Vinčić po posredovanju pomočnika za vrati Bojana Mertika v 38. minuti pri izidu 2:1 ne bi razveljavil zadetka Asmirja Suljića (posnetek si oglejte v zgornjem videu na desni strani!). Štiri minute pozneje je bilo 3:1.

Po Horvatu udaril - Horvat

"Vse nam je šlo narobe, smo si pa sami krivi za poraz. Samo pri sebi moramo iskati napake, si pogledati v oči in videti, kako naprej. Razočaranje je zelo veliko. Visok poraz je gotovo tudi posledica nepotrebne in neumne izključitve Bagnacka ob polčasu," je za Radio Slovenija povedal rekonvalescent Nik Kapun, ki je prišel na igrišče v 64. minuti pri izidu 5:2 in zaigral prvič po 2. septembru. Poleg Bagnacka je med odmorom ostal v slačilnici tudi Rok Kronaveter, ki je stotič igral za zeleno-bele.

Potem ko je Olimpiji prejšnji petek v Stožicah dva zadetka v končnici zabil Murin Tomi Horvat, je tokrat za nov glavobol gostov že v 3. minuti poskrbel še en Horvat - Lucas Mario Horvat. Veliko napako je storil Aljaž Ivačič.

"Zadetke smo dosegali v pravih trenutkih. Potem je morala Olimpija napadati, nam pa se je odpiralo veliko prostora. Izkoristili smo naše priložnosti. Verjeli smo vase in bili že pred tekmo prepričani, da lahko naredimo dober rezultat. Olimpija je bila na zadnjih medsebojnih dvobojih veliko boljša, vedno je zmagala. Doma smo želeli prekiniti ta niz," je svoje videnje dogodkov opisal argentinski Slovenec v dresu Aluminija, ki je predtem proti klubu iz prestolnice sedemkrat zapored izgubil. Na drugi strani je Andrej Vombergar v prvem polčasu dvakrat zadel okvir vrat.

Barišić: Se igralci ukvarjajo s prestopi?

Trener Zoran Barišić je zdaj pod pritiskom, čeprav je doživel šele prvi poraz na klopi Ljubljančanov. A kaj, ko je po zmagi na derbiju v Mariboru na zadnjih štirih srečanjih osvojil le 5 od 12 mogočih točk.

Po bolečem porazu je povedal, da se tega, da bi bil odpuščen, ne boji, za TV Slovenija pa je dodal: "Ta teden moram na treningih preveriti, ali je kak stranski vpliv, ali se igralci ukvarjajo s prestopi. Nekateri si sicer zaslužijo, da se o njih govori, toda na današnji tekmi nismo bili močni in zbrani. To se nam ne sme dogajati."

Bogatinov: Trener je samo en del mozaika

Oliver Bogatinov, ki je moral z Marijanom Pušnikom zapustiti Olimpijo decembra 2015, ko je bila ta na prvem mestu na lestvici tri točke pred Mariborom (tedaj je bil usoden poraz z 2:1 v Krškem), z Aluminijem piše letošnjo uspešnico v Prvi ligi TS. Kidričani so na tretjem mestu! Le 6 točk za Ljubljančani.

"Seveda smo veseli po takšni zmagi, tega ni nihče pričakoval. Vsi v klubu smo zadovoljni, od prvega do zadnjega. Odločilnega pomena za uspeh je bilo razpoloženje fantov na igrišču," je poudaril 40-letni Jeseničan na začasnem delu na Štajerskem.

Ob vsem skupaj ostaja skromen, a hkrati tudi samozavesten: "Sebi ne bi pripisoval posebnih zaslug. Rezultati so vedno delo vsega kluba, vse ekipe, trener je samo en del mozaika. Cilji so bili sicer zastavljeni tako, da si z vsaj osmim mestom zagotovimo obstanek brez dodatnih kvalifikacij. Dobro nam gre in zaslužimo si, da nas tekmeci bolj spoštujejo."

Šuler: Lestvica te lahko hitro uspava

Maribor je v Domžalah slavil z 2:1 in po polovici prvenstva njegova prednost znaša 9 točk. Prvič v tej sezoni so vijoličasti slavili štirikrat zapored.

Trener Domžal Simon Rožman je prepričan, da je bitka za naslov tako rekoč že odločena: "Maribor ima takšno prednost, da jo bo težko izpustil iz rok. Mislim, da je zadeva zaključena."

V taboru Maribora so razumljivo bolj previdni. "Vemo, kaj je lani Olimpija skoraj zakockala. Nerad gledam na lestvico sredi sezone, pomembno je, kje si na koncu. Lestvica te lahko hitro uspava, v nogometu se hitro zalomi. Do ciljne črte je še daleč. Je pa res, da je predvsem igralcem, ki tega niso navajeni, malenkost lažje igrati, če je prednost devet točk kot pa ena točka," je poudaril Marko Šuler.

Milanič: Fantje so še vedno povsem pri stvari

Medtem ko so Darko Milanič in nekateri igralci pred in med potjo v Domžale spremljali, kaj se dogaja v Kidričevem, je izkušeni koroški branilec pri teh stvareh nekoliko samosvoj: "Seveda težko ubežim temu, da ne bi vedel, kakšen je bil rezultat, toda pred tekmo načeloma ne spremljam drugih izidov in me to ne zanima. Ko si vesel in pričakuješ, da ti bo kdo drug pomagal, po navadi pozabiš nase in na to, zakaj si na igrišču ter da si moraš pomagati sam. Naučil sem se to potisniti čisto na stran. Že velikokrat se mi je zgodilo, da mi je kdo drug naredil neko uslugo, pa je nisem izkoristil. Raje sem vesel, ko naredim svoje, vse drugo pa je nek bonus. Če danes ne bi osvojili točk, bi bila zmaga Aluminija čisto nepomembna."

Milanič je o tem dodal: "Že v prejšnjem krogu smo bili po točki Mure v Ljubljani lahko malo mirnejši. Po današnjem porazu Olimpije nismo želeli iti v tekmo z mislijo, da bo naša prednost tako ali tako vsaj šest točk, ampak smo želeli to izkoristiti. Fantje so bili pravi, bili smo dobri. Tekma je bila za ta čas zelo dobra, bilo je veliko zaključkov, dobrih akcij, zaradi odziva fantov na igrišču sem super zadovoljen. Ne glede na to, da se bliža konec jesenskega dela, so še vedno povsem pri stvari. Po slabšem začetku smo se prebudili, potem pa mislim, da smo bili skozi vso tekmo dovolj dobri, da smo zmagali."

Rožman: Vedeli smo, da bo odločila prekinitev

Tako kot pred mesecem v četrtfinalu pokala je odločitev na derbiju Domžale - Maribor padla po strelu iz kota. Amir Dervišević, ki se je po novembrskem vstopanju s klopi vrnil v začetno postavo, že peti gol v sezoni pa je dosegel Saša Ivković. Proti Domžalam je zadel tudi septembra v Ljudskem vrtu (2:2).

"Na zadnjih treh tekmah so nam dali tri identične zadetke. Verjemite mi, da smo še preveč analizirali prekinitve Maribora. Ogromno časa posvečamo temu. Ivković in Šuler izjemno sodelujeta z blokom, Dervišević pa je žogo poslal točno tja, kjer mora biti. Nismo imeli rešitve," je zmajeval z glavo Rožman.

Šuler seveda ni imel nič proti takšni učinkovitosti soigralca: "Kar naj nadaljuje tako, vesel sem zanj. Upam, da bom tudi jaz še kaj dodal k temu, ker malo manjka (smeh). Imamo višino in potencial, poskušamo to trenirati in zaključevati, za zdaj nam uspeva. Blok je del igre, tudi Domžale se poslužujejo tega. Treba je izkoristiti vse, kar se da, na dovoljen način. Že v prvem polčasu smo imeli ogromno priložnosti in vedno me je strah tega, da bi bili kaznovani za neučinkovitost." Sam ima letos v statistiki en zadetek.

Na včerajšnji tekmi je nekoliko težko dihal: "Tavares mi je na petkovem treningu zadal udarec, ki ga dolgo nisem prejel. S komolcem me je direkt v rebra, zato danes nisem dobro prihajal do zraka. Kakšen teden ali dva bo še neprespanih noči."

Rožman je sklenil: "Obe ekipi sta v hladnem vremenu pokazali odličen nogomet. Težko je zdržati v visokem ritmu vseh 90 minut, zato smo bili v določenih obdobjih zelo pametni, da smo jim prepustili malo pobude in imeli dva, tri odlične protinapade, iz katerih bi lahko tekmo odločili v našo korist. Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali - da Maribor ne bo smel doseči več kot en zadetek in da bo ena prekinitev prevesila tehtnico v eno ali drugo smer. Tudi sami smo imeli priložnosti za drugi gol, a nam ni uspelo. Zaslužili bi si vsaj točko. Na igrišču smo bili dobri, nekako v valovih. Žal mi je, da dobrega vtisa nismo kronali tudi rezultatsko, saj se vračamo v stare tirnice. Igramo konstantno dobro, imamo pa premalo točk. Sicer pa mislim, da smo se brez dveh osrednjih branilcev, ki igrata vso sezono in za katera nimamo primernih menjav (Gaber Dobrovoljc in Tilen Klemenčič, op. a.), dobro znašli."

Matej Rijavec