Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Jean-Claude Billong je 14. avgusta lani potopil Olimpijo v Stožicah (0:2). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Branilec Billong se iz Velenja seli v Ljudski vrt

Zlatko Zahovič ekipo začel sestavljati v obrambi

5. junij 2017 ob 21:23

Maribor - MMC RTV SLO

V četrtek bodo Mariborčani začeli novo sezono. Okrepil jih bo francoski branilec Jean-Claude Billong, ki je v prejšnji sezoni igral za Rudar iz Velenja. Podpisal je triletno pogodbo.

V pretekli sezoni je odigral 24 tekem v Prvi ligi za Velenjčane. Dosegel je dva zadetka in prispeval eno podajo. Skupaj je odigral 1.877 minut.

"Trenerji osvajalci pravijo, da se ekipa začne sestavljati iz obrambe. Želeli smo okrepiti ta del in izbrali smo branilca, ki je vsem dobro znan obraz s slovenskih igrišč. Njegova telesna moč, hitrost, skok igra so značilnosti, ki nam bodo prišle prav. Jean-Claude se bo ekipi pridružil že ob začetku priprav in mu želimo dobrodošlico v vijoličnem svetu," je pojasnil športni direktor Zlatko Zahovič.

"Zelo se veselim igranja v Mariboru. Prestop k najboljšemu klubu v Sloveniji pomeni zame velik korak naprej, zahvaljujem se klubu za zaupanje. Imel sem nekaj ponudb iz drugih držav, a sem po pogovoru s športnim direktorjem vedel, da bom igral za Maribor. Predstavil mi je projekt in dileme ni bilo. Ponudbi Zlatka Zahoviča nisem mogel reči ne. Sezona na slovenskih igriščih bo prednost in mi bo olajšala prilagajanje. Ekipa, ki mi je v prejšnji sezoni povzročala največ težav v medsebojnih dvobojih, je Maribor. Tudi zato sem tukaj. In zaradi kvalifikacij v evropskem pokalnem tekmovanju, zaradi želje po osvajanju lovorik. Pripravljen sem na nov izziv in od prvega dne bom začel s trdim delom. Upam, da bodo navijači zadovoljni z menoj in bomo imeli veliko razlogov za skupno veselje," je dodal Billong.

A. G.