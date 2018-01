Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Mariborčane je okrepil Saša Ivković. Foto: www.alesfevzer.com Rifet Kapić je zapustil Gorico. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Član naj enajsterice jeseni v Srbiji okrepil Maribor; Kapić iz Gorice v Švico

Gorica oslabljena

12. januar 2018 ob 18:38,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 21:38

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometni klub Maribor je predstavil novo moč - branilec Saša Ivković bo v vijoličastem do poletja 2021. Nogometaši Gorice pa so v prestopnem roku ostali brez Rifeta Kapića.

24-letni srbski branilec se v Ljudski vrt seli iz Voždovca.

"Njegove igre v srbskem prvenstvu so zaznali vsi, po izboru trenerjev in kapetanov vseh klubov je bil izbran v najboljšo enajsterico jesenskega dela. Izkoristili smo priložnost, da pride v naš klub, in sem prepričan, da smo dobili odlično okrepitev," je povedal športni direktor Zlatko Zahović, ki je dodal, da so želeli povečati konkurenco v obrambni vrsti, saj so ostali pri dveh šoperjih: "Rajčević je poškodovan, Šme ni igral leto in pol, Uskoković je še mlad. Maribor v slovenski ligi večinoma igra na polovici nasprotnikov in potrebujemo tudi tehnično zelo dobre branilce."

192 cm visoki Ivković, ki se bo ekipi pridružil v ponedeljek, ko bodo odšli v Moravske Toplice, je povedal, da "želi prispevati svoj delež k novemu naslovu prvaka in potem pri naslednjih kvalifikacijskih preizkušnjah".

Ivković je igral tudi za Partizan in Ashdod.

Kapić se seli v Švico

Nogometaši Gorice bodo spomladanski del državnega prvenstva začeli oslabljeni. Zapustil jih je 22-letni bosanski vezist Rifet Kapić, po mnenju mnogih njihov najboljši igralec, ki je podpisal pogodbo s švicarskim Grasshopperjem iz Züricha, ki je po jesenskem delu na šestem mestu.

Kapić je v dveh letih za Gorico odigral 73 tekem, v katerih je dosegel 18 golov. V letošnji sezoni je dosegel 11 golov, sedem v prvenstvu in štiri v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Prestopni rok v Ljudskem vrtu, zdaj prihod. Novi član NK Maribor je Saša Ivković (ex Partizan, Ashdod, Voždovac), 24-let, 192 cm, štoper. Pogodba do 2021. Izbran je bil v idealnih jesenskega dela prvenstva Srbije.#PrestopnikRok2018 pic.twitter.com/N413F9iVpK — NK Maribor (@nkmaribor) January 12, 2018

