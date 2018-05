Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Vrsta Simona Rožmana se je po porazu v Celju pred enim tednom hitro vrnila v zmagovite tirnice. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maribor gladko opravil z Ankaranom Olimpija v Kidričevem odgovorila na izziv Dodaj v

Prva liga: Gorica - Domžale 0:0

Olimpija ob 16.50 gosti Triglav

6. maj 2018 ob 11:01,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 12:50

Nova Gorica,Ljubljana - MMC RTV SLO

Maribor je s sedmo zaporedno zmago v soboto poskrbel za dodaten pritisk na Domžale, ki gostujejo v Novi Gorici, in Olimpijo, ki gosti Triglav.

Domžalčani so si med tednom z zmago v spopadu z Ankaranom Hrvatini že zagotovili evropsko vozovnico, saj imajo neulovljivo prednost pred Celjem in Rudarjem. Na preboj v Evropo pa z nekaj sreče še vedno upajo tudi Goričani, ki so se s skalpom Celja približali četrtemu mestu. Vendarle pa vrsta Simona Rožmana kljub zaostanku še vedno ostaja blizu vodilnima in ohranja možnosti za naslov prvaka, vsak spodrsljaj bi jo v tem primeru drago stal.

Olimpija je v četrtek prekinila manjšo rezultatsko krizo, po kateri so jo vijoličasti povsem ujeli in se ji približali le na točko zaostanka. Triglav, ki se krčevito bori pred neposrednim izpadom, je v zadnjem krogu prišel do prvega spomladanskega kompleta točk, potem ko je doma premagal Krško.

V naslednjem krogu, ki bo v sredo, bo izjemno zanimivo v Domžalah, kamor prihaja Maribor. Medtem bo Olimpija gostovala v Velenju.

31. krog, nedelja ob 13.00:

GORICA - DOMŽALE 0:0 (-:-)

Gorica: Sorčan, Gregorič, Tomiček, Kavčič, Celcer, Kolenc, Tešija, Grudina, Žigon, Osuji, Gulič.

Domžale: Mulalić, Širok, Klemenčič, Rom, Melnjak, Husmani, Vetrih, Čerin, Ibraimi, Bizjak, Nicholson.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Ob 16.50:

OLIMPIJA - TRIGLAV



Ob 19.00:

CELJE - ALUMINIJ

Odigrano v soboto:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI 5:1 (2:1)

3.100; Ivković 7., Hotić 24., Zahović 50., Tavares 55., 92.; Santos 38.

KRŠKO - RUDAR 1:0 (0:0)

350; Vekić 81.

Lestvica MARIBOR 31 21 7 3 65:23 70 OLIMPIJA 30 20 8 2 52:13 68 DOMŽALE 30 19 5 6 67:23 62 RUDAR 31 13 4 14 43:44 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 30 11 5 14 31:41 38 KRŠKO 31 9 6 16 34:53 33 ALUMINIJ 30 6 8 16 32:54 26 ANKARAN HRVATINI 31 4 9 18 30:77 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

