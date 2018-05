Domžale izgubljajo stik z vrhom

Olimpija ob 16.50 gosti Triglav

6. maj 2018 ob 11:01,

Nova Gorica,Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko Maribor niza zmage za zmago, pa so Domžale doživele nov spodrsljaj, s katerim izgubljajo stik z vrhom. Gorica je bila prepričljivo boljša, na svoji zelenici je Domžalčane odpravila s 4:1. Olimpija gosti Triglav.

Čeprav so imeli Domžalčani v prvem polčasu pobudo, večjo posest žoge in tudi več strelov, pa so Goričani dobili prvih 45 minut. S prvega in tudi edinega strela na vrata so povedli. Tekla je 35. minuta, ko je akcijo začel vratar Grega Sorčan, ki je dolgo žogo poslal v napadalno polovico gostiteljev, kjer jo je do Amarachija Osujia z glavo podaljšal Rok Grudina. Nato je žoga prišla do Dejana Žigona, vendar je njegov poskus blokiral Matija Rom.

Vseeno se je goriški napad nadaljeval. Marko Tešija je ob Amedeju Vetrihu z desne poslal žogo v kazenski prostor, kjer jo je dobil Mark Gulič. Podal jo je nazaj na rob kazenskega prostora do Grudine, ta pa jo je vrnil še nekoliko nazaj na približno 25 metrov, od koder je udaril Jaka Klemenc. Z izjemno močnim strelom je žogo poslal pod prečko nemočnega Ajdina Mulalića. To je bil njegov prvi gol v tej sezoni in drugi v prvoligaški karieri.

Goričani so imenitno začeli drugi polčas in že po dobrih treh minutah povišali prednost. Kolenc je poslal visoko žogo v kazenski prostor proti Guliču. Odbil je Dario Melnjak, vendar le do Osujija, ki je na robu kazenskega prostora nekoliko z desne podal v sredino, kjer je bil sam Žigon. Za 33. zadetek v Prvi ligi za Gorico je žogo lepo sprejel s prsmi, nato pa jo poslal za Mulalićev hrbet.

Že ob gradnji naslednjega napada je Melnjak na sredini podal v noge Tešiji. Ta je nemudoma z dolgo žogo na desno stran zaposlil v protinapadu Guliča. Dvoboj za žogo je z njim izgubil nespretni Melnjak in goriški napadalec jo je popeljal v kazenski prostor, kjer je mimo stekel še Tilen Klemenčič, Gulič Pa je zatresel mrežo.

Ob izteku rednega dela so Domžalčani vendarle prebili goriško obrambo. Napako Mattea Tomičeka je po dolgi podaji Žana Žužka kaznoval Shamar Nicholson. Goriška mreža se je zatresla prvič po treh tekmah. Vendar so gostitelji takoj odgovorili. Po domžalskem pritisku so prišli do protinapada. Rezervist Semir Smajlagić je popeljal žogo globoko iz svoje polovice proti gostujočim vratom in z natančnim strelom ob vratnici premagal Mulalića.

V Stožice prihaja Triglav

Olimpija je v četrtek prekinila manjšo rezultatsko krizo, po kateri so jo vijoličasti povsem ujeli in se ji približali le na točko zaostanka. Triglav, ki se krčevito bori pred neposrednim izpadom, je v zadnjem krogu prišel do prvega spomladanskega kompleta točk, potem ko je doma premagal Krško.

V naslednjem krogu, ki bo v sredo, bo izjemno zanimivo v Domžalah, kamor prihaja Maribor. Medtem bo Olimpija gostovala v Velenju.

31. krog:

GORICA - DOMŽALE 4:1 (1:0)

Kolenc 35., Žigon 49., Gulič 51., Smajlagić 91.; Nicholson 90.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Tomiček, Kavčič, Celcer, Kolenc, Tešija (78./Humar), Grudina, Žigon (62./Marinič), Osuji, Gulič (73./Smajlagić).

Domžale: Mulalić, Širok (67./Hodžić), Klemenčič, Rom (55./Žužek), Melnjak, Husmani, Vetrih, Čerin (46./Franjić), Ibraimi, Bizjak, Nicholson.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Ob 16.50:

OLIMPIJA - TRIGLAV



Ob 19.00:

CELJE - ALUMINIJ

Odigrano v soboto:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI 5:1 (2:1)

3.100; Ivković 7., Hotić 24., Zahović 50., Tavares 55., 92.; Santos 38.

KRŠKO - RUDAR 1:0 (0:0)

350; Vekić 81.

Lestvica: MARIBOR 31 21 7 3 65:23 70 OLIMPIJA 30 20 8 2 52:13 68 DOMŽALE 31 19 5 7 68:27 62 RUDAR 31 13 4 14 43:44 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 31 9 6 16 34:53 33 ALUMINIJ 30 6 8 16 32:54 26 ANKARAN HRVATINI 31 4 9 18 30:77 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

