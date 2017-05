Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Domžal so na Ptuju remizirali z Gorico. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domžale remizirale z Gorico, delitev točk tudi v Velenju

Danes še preostale tri tekme 34. kroga

17. maj 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 17. maj 2017 ob 19:07

Ptuj - MMC RTV SLO

Danes so na sporedu še tri preostale tekme 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Že v torek sta bili odigrani dve tekmi 34. kroga. Krško je doma pred 900 gledalci z 2:0 odpravilo zadnjeuvrščene Radomlje, Koper pa je po golu Hodžića preprečil zmago Olimpije na Bonifiki (1:1).

Remi Domžal in Gorice

Nogometaši Domžal in Gorice so se na Ptuju razšli z 1:1, kar pomeni, da dva kroga pred koncem Domžale in Gorico še vedno loči le točka. Domžalčani so bili sicer večino tekme boljši tekmec, do izenačenja pa prišli šele v izdihljajih obračuna. Goričani so povedli v deseti minuti, ko je z glavo svojo mrežo nesrečno zadel Gaber Dobrovoljc, potem ko je v kazenski prostor žogo poslal Rifet Kapić s prostega strela z desne strani. V drugem polčasu so imeli večino časa žogo v svoji posesti Domžalčani, a dolgo niso znali prelisičiti goriške obrambe, trikrat so zadeli okvir vrat. V končnici tekme jim je le uspelo zatresti mrežo, in sicer v 87. minuti, ko je po podaji Alvara Brachija žogo z glavo v mrežo preusmeril Žan Žužek za končnih 1:1.

Prva liga TS, 34. krog, sredine tekme

DOMŽALE - GORICA 1:1 (0:1)

400; Žužek 87.; Dobrovoljc 10./ag

Domžale: Milić, Brachi, Blažič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih (73./Bratanović), Husmani, Matjašič (60./Volarič), Repas, Franjić (66./Žužek), Firer.

Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Boben, Gregorič, Kolenc, Kapić, Škarabot, Žigon (74./Humar), Osuji (84./Marinič), Filipović (72./Nagode).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

RUDAR - ALUMINIJ 2:2 (2:2)

Vručina 29., Zec 31.; Rebernik 18., 38.

Danes ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Torkovi tekmi:

KRŠKO - KALCER RADOMLJE 2:0 (1:0)

900; Dangubić 31., Mujan 63.

KOPER - OLIMPIJA 1:1 (0:0)

1.300; Hodžić 79.; Boateng 53.

Lestvica: MARIBOR 33 20 9 4 61:27 69 OLIMPIJA 34 16 9 9 48:34 57 DOMŽALE 34 16 7 11 62:41 55 GORICA 34 14 12 8 46:39 54 LUKA KOPER 34 12 13 9 42:38 49 CELJE 33 13 9 11 41:37 48 RUDAR 34 10 9 15 48:52 39 KRŠKO 34 8 14 12 38:48 38 ALUMINIJ 34 9 10 15 38:51 37 KALCER RADOMLJE 34 1 8 25 22:79 11

