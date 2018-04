Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 22 glasov Ocenite to novico! Domžalčani so v prvenstvu neporaženi več kot pet mesecev. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v

Domžale z deseto zaporedno zmago prehitele Maribor

Rudar v tej sezoni dvakrat premagal Domžale

4. april 2018 ob 13:14,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 17:11

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Najdaljši zmagoviti niz v slovenskem nogometnem prvenstvu imajo Domžalčani, ki so dobili že zadnjih deset tekem. V sredo so jim morali premoč priznati nogometaši Rudarja, v Velenju je bilo 1:4.

Velenjčani so bili sicer neugoden nasprotnik za varovance Simona Rožmana, saj so v tej sezoni dobili dve medsebojni tekmi. V uvodnem krogu je bilo 2:1, konec septembra pa je Rudar v Domžalah slavil z golom Johna Maryja. Tokrat Domžalčani ničesar niso prepustili naključju, že v 3. minuti jih je v vodstvo popeljal Agim Ibraimi, do konca tekme so domačega vratarja Marka Pridigarja premagali še trikrat.

Domžale so zadnji poraz utrpele 28. oktobra lani, ko jih je ugnal Maribor. Prav vijoličasti so po zmagi Domžal izgubili drugo mesto na lestvici, z Domžalčani so sicer točkovno izenačeni, a imajo slabšo razliko v doseženih in prejetih zadetkih.

Domžale precej boljši nasprotnik

Domžalčani so prevladovali v prvem polčasu. Gostitelji so resneje zapretili le enkrat, in sicer v 35. minuti, ko je Leon Črnčič močno sprožil s 25 metrov, Ajdin Mulalić pa se je izkazal. Na drugi strani so gostje bistveno večkrat ogrozili tekmečeva vrata. V tretji in 19. minuti so tudi zadeli. Prvi se je med strelce vpisal Agim Ibraimi, ki je izvrstno izvedel prosti strel z več kot 25 metrov, v 19. minuti pa je Lovro Bizjak iz bližine pospravil žogo v mrežo po podaji Matije Široka. Za Bizjaka je bil to deveti zadetek v sezoni. Domžalčani bi lahko še povečali vodstvo tudi ob koncu polčasa, najprej je v 44. minuti Bizjak izgubil dvoboj ena na ena s Pridigarjem, v 45. minuti pa je slednji najprej preprečil veselje Andražu Kirmu, nato pa je Ibraimi zadel še vratnico s 15 metrov.

Ibraimi še drugič med strelci

Kmalu po začetku drugega polčasa so Rožmanovi varovanci zadeli za 3:0, po podaji Senijada Ibričića (njegova peta v sezoni) z desne strani je z osmih metrov zadel Amedej Vetrih. Sledilo je vendarle nekaj več konkretnih velenjskih napadov, nekajkrat se je moral izkazati tudi Mulalić, v 60. minuti je Velenjčanom le uspelo zadeti. Le nekaj sekund po vstopu v igro se je med strelce vpisal Djair Parfitt-Williams, ki je streljal z dobrih desetih metrov. V 74. minuti pa so Domžalčani spet pobegnili za tri zadetke, saj je v kazenski prostor prodrl Ibraimi, obšel vratarja in žogo poslal v mrežo za svoj drugi zadetek na tekmi in tretji v sezoni.

Prva liga TS, preložena tekma:

RUDAR - DOMŽALE 1:4 (0:2)

Parfitt-Williams 60.; Ibraimi 3., 74., Bizjak 19., Vetrih 47.

Rudar: Pridigar, Ćoralić, Tomašević, Al-Quarishi (77./Vasiljević), Pušaver, Bolha, Šehić, Črnčič (60./Parfitt-Williams), Trifković, Radić, Šimunac (52./Novak).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Kirm, Vetrih, Ibričić (62./Hodžić), Ibraimi (84./Gnezda Čerin), Bizjak (78./Nicholson).

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Lestvica: OLIMPIJA 25 18 5 2 47:11 59 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 MARIBOR 24 14 7 3 39:18 49 RUDAR 24 11 4 9 32:29 37 CELJE 24 10 6 8 40:32 36 GORICA 24 8 4 12 24:34 28 KRŠKO 23 7 5 11 30:40 26 ALUMINIJ 24 5 6 13 26:43 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 24 2 7 15 20:59 13

R. K., M. L.