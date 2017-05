Gorica ima priložnost, da je prvič po osmih letih podprvak

Osuji zadel, Sorčan ubranil 11-metrovko

22. maj 2017 ob 13:32

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Z vzkliki "Pla-vi, pla-vi!" je 2.000 gledalcev pospremilo dramatične zadnje minute na nedeljski tekmi med Gorico in Olimpijo, ki so domače nogometaše pripeljale na prag osvojitve končnega 2. mesta v Prvi ligi TS.

Obe moštvi sta krog pred koncem poravnani pri 57 točkah, a ima Gorica boljši izkupiček z medsebojnih tekem (0:1, 1:1, 2:1, 1:0), ki v primeru enakega števila točk odloča o končni uvrstitvi na lestvici. Novogoričani (drugi so bili nazadnje v sezoni 2008/09) bodo v soboto v zadnjem krogu gostovali pri Kopru, ki ne more več v Evropo, medtem ko bodo Ljubljančani gostili Aluminij. Kidričani se z Rudarjem in Krškim še borijo za obstanek. Druge so lahko tudi Domžale, za konec prvenstva se bodo na Ptuju srečale s Celjem.

"Z malo sreče se da priti tudi v skupinski del"

Na tekmi proti Olimpiji je bil poleg strelca edinega zadetka Bedeja Amarachija Osujija (po Mariboru pred dvema tednoma je dosegel drugi gol v sezoni) junak Gorice vratar Grega Sorčan, ki je v 86. minuti ob pomoči prečke ubranil 11-metrovko Danijelu Miškiću in nato v končnici ustavil še en nevaren poskus Olimpijinega vezista.

"Po navadi pet minut pred koncem prejmemo zadetek za izenačenje. Tako je bilo tako proti Mariboru kot proti Domžalam, tokrat se nam je izšlo. Imel sem občutek, da bo streljal v levo stran. Na srečo sem ubranil. V Koper gremo po novo zmago, upajmo, da nam uspe osvojiti drugo mesto," je po tekmi povedal 21-letnik iz Spodnjega Brnika. Pred prihodom v Gorico je bil sezono in pol član Chieva, pri katerem se je pred tremi leti z mladinsko ekipo veselil naslova italijanskega prvaka, pri čemer je v vratih stal polovico prvenstva.

"Pritiska pred tekmo ni bilo, vedeli smo, da dobro igramo, da smo dobra ekipa in se lahko kosamo tudi z Olimpijo. To smo danes tudi dokazali. Super, da se nam je uspelo uvrstiti v Evropo. Tako kot igramo trenutno, lahko nekaj dosežemo tudi tam, zakaj pa ne. Z malo sreče se da priti tudi v skupinski del, nikoli se ne ve," je še dodal.

Miškić: O prestopnih govoricah ne razmišljam

Precej slabše volje je bil razumljivo Miškić: "Skozi vso tekmo smo imeli iniciativo, v prvem polčasu je imela Gorica en strel na vrata in je zadela po naši napaki. V drugem delu smo se borili, imeli smo priložnost za izenačenje, na žalost z 11-metrovke nisem bil uspešen. Ni bilo sreče. Vse gre proti nam, karkoli napravimo, ni dobro. A moramo dvigniti glave gor in se boriti naprej. Veliko bi nam pomenilo, če bi prvenstvo končali na drugem mestu, ni isto, kot če si tretji ali četrti."

Ali bo 23-letni Hrvat tudi v naslednji sezoni ostal v Ljubljani, še ni znano. Zanj naj bi se med drugim zanimal finalist letošnjega nemškega pokala Eintracht iz Frankfurta, ki ga vodi Niko Kovač. "Moja prihodnost v Olimpiji? Ne razmišljam o tem, o čemer se špekulira. Razmišljam samo o Olimpiji, da bi bili prihodnjo sezono prvaki in boljši kot letos," je prestopne govorice komentiral Miškić.

Hadžić: Sami smo si dali gol

Ob odsotnosti kaznovanega Alexandruja Cretuja je tokrat ob njem igral mladi Jakob Novak, ki je dobil priložnost prvič po 5. marcu oziroma porazu v Stožicah proti Rudarju (2:4). Prvič po poškodbi je v prvi postavi igral Kingsley Boateng, ob koncu je vstopil še en rekonvalescent Nathan Oduwa. Vsi poskusi Olimpije so bili zaman, odločila je napaka Denisa Klinarja v 20. minuti, ko je podaril žogo gostiteljem.

"Ne moremo žalovati samo za 11-metrovko. Imeli smo nekaj priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti, poleg tega smo si sami dali gol. Včasih ne zmaga boljši, a tako je. Čestitam Gorici za uvrstitev v evropski pokal," je dejal trener Safet Hadžić.

Srebrnič: Hvala gledalcem za vzdušje

Zelo zadovoljen je bil na drugi strani Miran Srebrnič. "Že dolgo časa tu ni bilo takšnega vzdušja. Zahvaljujem se gledalcem, da so naredili takšno pozitivno vzdušje, ker nam sicer ne bi uspelo. Obrnilo se je nam v prid. Na koncu smo res imeli srečo - ali bolje povedano: to je kakovost našega vratarja, ki je fenomenalen. Čestitam fantom, ki so res odgarali tekmo pri teh visokih temperaturah. Olimpija je bila dobra, trpeli smo, a mislim, da smo odigrali zelo konkretno. Od sebe smo dali vse atome moči. Nekateri niso igrali na svojih položajih, kar dobro smo 'pokrpali' ekipo," je presodil nekdanji goriški kapetan, ki je bil kot igralec štirikrat državni prvak (1996, 2004, 2005, 2006).

Še posebej je bila tokrat na preizkušnji obramba, ki je poleg kaznovanih Mihe Gregoriča in Uroša Celcerja že v 13. minuti ostala tudi brez poškodovanega Matije Škarabota. Alen Jogan, ki ga je zamenjal, je ob koncu storil prekršek nad Issahom Abassom za 11-metrovko. Že od konca aprila je na prisilnem počitku najboljši strelec Miran Burgić (14 golov).

Vsi trije slovenski klubi bodo tekmovanje v Evropski ligi začeli v prvem krogu kvalifikacij, tekme bodo 29. junija in 6. julija. Žreb bodo opravili 19. junija na sedežu Uefe v Nyonu.

Matej Rijavec