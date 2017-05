Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nathan Oduwa je igral le na uvodnem spomaldanskem krogu v Mariboru in na doamči tekmi z Rudarjem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hadžić bo v Novi Gorici že lahko računal na Oduwo

Boateng se je zelo uspešno vrnil na igrišča

18. maj 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaš Olimpije Nathan Oduwa, ki si je poškodoval koleno na drugi tekmi spomladanskega dela Prve lige proti Rudarju v Stožicah (2:4), je že pripravljen za vrnitev na zelenice.

21-letni Londončan je trdo delal, da bi se lahko vrnil še pred koncem sezone. Zadnjih nekaj tednov vadi s soigralci, na nedeljski tekmi proti Gorici pa bo prvič tudi v kadru.

"Poškodba je verjetno najtežji del nogometaševe kariere. Tega si ne želi nihče. Ampak bil sem pozitiven, spodbujal sem moštvo, ker hočem, da nam gre dobro. Imamo skupni cilj, to je igranje v Evropi v naslednji sezoni," je poudaril Oduwa.

"Počutim se dobro. Veliko sem delal na fizični moči, prepričan pa sem, da me bo trener počasi vračal v postavo. Moja naloga je dosegati gole. Kingsley je bil prav tako poškodovan in je trdo delal, da se je vrnil. Upam, da bo njegova energija pomagala tudi meni, ko bom nazaj," je še dodal Oduwa, ki je bil med letoma 2013 in 2017 član Tottenhama. Hotspursi so ga posodili Lutonu, Rangersom, Colchestru in Peterboroughu.

Njegov prijatelj Kingsley Boateng se je odlično vrnil na igrišče, zadel je proti Domžalam in v Kopru. Olimpija je dva kroga pred koncem na drugem mestu, zmaji pa imajo v mislih predvsem finale pokala, ko se bodo 31. maja v Kopru srečali z Domžalčani. Trener Safet Hadžić bo imel na voljo močno zasedbo, potem ko so Ljubljančani večino spomladanskega dela odigrali z močno okrnjenim kadrom.

A. G.