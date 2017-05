Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Koper je prekinil niz treh porazov proti Olimpiji na Bonifiki v zadnjih dveh sezonah. Foto: www.alesfevzer.com Krško je v petek v sodnikovem podaljšku v Celju zmagalo prvič po mesecu in pol (1:2) ter tretjič zapored ostalo neporaženo. V torek je niz podaljšalo na štiri tekme. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetka s tekme Krško - K... VIDEO Kakšna bo odločitev licen... Sorodne novice Olimpija po obrambo drugega mesta dvakrat zapored na Primorsko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hodžić 10 minut pred koncem preprečil zmago Olimpije

Krško z 2:0 odpravilo Kalcer Radomlje

16. maj 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 16. maj 2017 ob 22:24

Krško/Koper - MMC RTV SLO/STA

V 34. krogu Prve lige TS sta se Koper in Olimpija na Bonifiki razšla z 1:1. Krško je z 2:0 premagalo Kalcer Radomlje.

Krčani so osvojili dragocene tri točke, ki jih potrebujejo za obstanek, medtem ko so Radomljani že dolgo zasidrani na zadnjem mestu. Na stadionu Matije Gubca je v 31. minuti z natančnim strelom najprej 13. v tej sezoni zadel Filip Dangubić po podaji Nikole Gatarića. Gostitelji so imeli še eno lepo priložnost ob koncu prvega polčasa, ko je Aljaž Ivačič obranil strel Tončija Mujana z dobrih desetih metrov. Enega od dveh nevarnejših strelov gostov je v 28. minuti sprožil Denis Lidjan, a se je izkazal vratar Marko Zalokar.

V uvodu drugega dela so bili nekoliko konkretnejši Radomljani, toda v 63. minuti so vodstvo podvojili domači, ko je po protinapadu po podaji Roberta Pušaverja tretjič v sezoni mrežo zatresel Mujan.

Prva liga TS, 34. krog

KRŠKO - KALCER RADOMLJE 2:0 (1:0)

900; Dangubić 31., Mujan 63.

Krško: Zalokar, Pušaver, Krajcer, Vuklišević, Šturm, Kovačič ( 59./Kosić), Pavić ( 58./Dušak), Gatarić ( 82./Sokler), Dangubić, Mensah, Mujan.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Marinšek ( 53./Gajić), Zukić, Jazbec, Kumer ( 69./Vasilj), Lidjan , Barukčić, Cerar, Janković, Rokavec ( 61./Krcić ), Nunić.

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)



KOPER - OLIMPIJA 1:1 (0:0)

Hodžić 79.; Boateng 53.

Koper: Antolović, Horvat ( 69./Pekuson), Gregov, Datković, Kokorovič , Hodžić, Krivičić ( 84./Tzandaris), Belima, Ibričić, Pučko, Križman.

Olimpija: Vodišek, Baskera, Bajrić, Zarifović, Štiglec ( 50./Benko), Miškić, Cretu , Kirm, Wobay ( 89./Alves), Abass ( 42./Boateng), Eleke.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



Sreda ob 17.00:

DOMŽALE - GORICA (na Ptuju)



Ob 18.00:

RUDAR - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Lestvica:

MARIBOR 33 20 9 4 61:27 69 OLIMPIJA 34 16 9 9 48:34 57 DOMŽALE 33 16 6 11 61:40 54 GORICA 33 14 11 8 45:38 53 LUKA KOPER 34 12 13 9 42:38 49 CELJE 33 13 9 11 41:37 48 RUDAR 33 10 8 15 46:50 38 KRŠKO 34 8 14 12 38:48 38 ALUMINIJ 33 9 9 15 36:49 36 KALCER RADOMLJE 34 1 8 25 22:79 11

M. R.