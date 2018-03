Issah zadel za nove tri točke Olimpije; Aluminij - Celje 1:1

Zmaji zadržali štiri točke naskoka pred Mariborom

11. marec 2018 ob 17:01,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 18:07

Kranj,Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije nadaljujejo zmagoviti niz v spomladanskem delu Prve lige. V 22. krogu so slavili v Kranju, kjer je za zmago nad Triglavom (0:1) zadetek dosegel Abass Issah.

Za četrto zaporedno ljubljansko zmago v spomladanskem delu je v meglenem Kranju Issah zadel ob koncu prvega polčasa. Zmaji so tako na vrhu ob tekmi več ohranili štiri točke naskoka pred večnimi tekmeci iz Maribora. V Kranju, kjer se je avgusta prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni končal brez golov, so imeli težave s pripravo zelenice za dvoboj z vodilnimi Ljubljančani. V klubu so združili moči in le uspeli odstraniti sneg z igrišča.

Olimpija, ki ima nekaj težav s poškodbami - med tednom je ostala brez Nathana Oduwe -, je pričakovano ves čas imela pobudo in žogo v svojih nogah, a v prvem delu prav nevarna ni bila. Vse do zadnje minute prvega polčasa, ko je v protinapadu z desne strani podal bočni branilec Mitch Apau, pod prečko pa je žogo za sedmi zadetek v tej sezoni Prve lige poslal Issah.

Mladi Ganec je imel na začetku tekme priložnost po podaji Danijela Miškića, a je njegov strel domača obramba blokirala, pred gostujočimi vrati pa je bilo najbolj nevarno v 18. minuti, ko je Aljaž Ivačič ubranil poskus Luke Majcna. Po 11 minutah nadaljevanja se je priložnost ponudila Ricardu Alvesu, vendar je Portugalec meril prek vrat. Zmaji si v nadaljevanju večjih priložnosti niso pripravili, vodstvo pa so tudi brez težav zadržali, saj pravih nevarnosti za Ivačičeva vrata ni bilo.

Aluminij bo odigral prvo domačo tekmo v spomladanskem delu. Kidričani so pred desetimi dnevi v Ljudskem vrtu osvojili točko, v sredo pa so visoko klonili v Ljubljani. Celjani v Kidričevo prihajajo na krilih zmage nad Gorico.

22. krog:

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:1 (0:1)

1.000; Issah 45.

Triglav: Džafić, Gvardjančič ( 80./Bukara), Zec, Suljević, Krcić, Udovič, Vokić, Mlakar, Žurga ( 74./Tijanić), Poplatnik , Majcen.

Olimpija: Ivačič, Apau, Uremović, Zarifović, Štiglec, Čanađija , Miškić, Alves ( 84./Tomić), Kronaveter ( 69./Kronaveter), Savić ( 73./Davidson ), Issah .

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Ob 17.00:

ALUMINIJ - CELJE 1:1 (1:0)

Nunić 23.; Pišek 48.

RK: Jakšić 47./Aluminij

Aluminij: Kovačić, Jakšić , Šme, Zeba, Martinović, Jurčević, Petrović, Kepir, Vrbanec, Nunić, Kidrič.

Celje: Jurhar, Brecl, Stojninović, Džinić, Andrejašič, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek, Požeg Vancaš, Vizinger.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Odigrano v soboto:

DOMŽALE - GORICA 3:0 (0:0)

300; Vetrih 54., Bizjak 72., Husmani 86.



Dravograd:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR 0:3 (0:0)

1.000; Vršič 58., Zahović 62.,

Mešanović 74. Bužan je v 45. minuti ubranil 11-m Zahoviću.



RUDAR - KRŠKO 3:0 (0:0)

400; Trifković 46., Tomašević 78., Črnčič 90.

Lestvica

OLIMPIJA 22 16 4 2 39:10 52 MARIBOR 21 14 6 1 37:13 48 DOMŽALE 20 11 4 5 40:16 37 RUDAR 20 10 3 7 28:19 33 CELJE 20 7 6 7 25:26 27 GORICA 21 7 2 12 21:32 23 KRŠKO 19 5 4 10 24:37 19 ALUMINIJ 20 4 6 10 21:33 18 TRIGLAV 20 3 5 12 16:35 14 ANKARAN HRVATINI 21 2 6 13 18:48 12

T. J.