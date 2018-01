Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Mladi Primorec Jan Andrejašič se je preselil v Celje. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jan Andrejašič že sedmi novinec v Celju

V Prvi ligi do zdaj zbral 49 nastopov

13. januar 2018 ob 13:08

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjske nogometaše je okrepil Jan Andrejašič, ki je podpisal do konca maja leta 2020. Do zdaj je 22-letni desni bočni branilec igral za Koper.

"Vesel sem, da sem postal član Celja. Rad bi se zahvalil celotnemu strokovnemu vodstvu. Da so mi dali priložnost, da verjamejo vame. Zavedam se, da bom moral trdo trenirati in se dokazovati," so bile prve besede Andrejašiča po podpisu pogodbe s celjskim prvoligašem. V dresu Kopra je vknjižil 49 nastopov v Prvi ligi.

Gre za sedmo novo ime v Celju pred spomladanskim delom sezone, ki ga klub pričakuje na petem mestu državnega prvenstva. Pred Andrejašičem so se v Celje preselili Mitja Lotrič, Rok Štraus, Žan Benedičič, Luka Kerin, Dušan Stojinovič in Hrvat Dario Vizinger.

T. J.