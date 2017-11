Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! John Mary je podaljšal pogodbo z velenjskim Rudarjem, ki je trenutno na tretjem mestu lestvice Prve lige Telekom Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

John Mary pogodbo z Rudarjem podaljšal do konca naslednje sezone

Za uvod 15. kroga v petek Celje - Rudar

2. november 2017 ob 17:30

Velenje - MMC RTV SLO

Kamerunec John Mary, najboljši strelec lanske sezone slovenskega nogometnega prvenstva, je pogodbo z Rudarjem podaljšal do konca sezone 2018/19.

Poleti se je zdelo, da se je trener Rudarja Marijan Pušnik že sprijaznil s tem, da v klubu ob okrnjenem proračunu Johna Maryja ne bodo mogli zadržati, a se je obrnilo drugače.

"Zagotovo sem vesel ob podaljšanju pogodbe. Podpis je pozitivna stvar tako zame, ekipo, kot tudi vse preostale v klubu, podaljšanje pogodbe pa bo pomagalo pri uresničevanju ekipnih ciljev. Res sem srečen ob podpisu, to je vse, kar lahko rečem," je za klubsko spletno stran povedal 24-letni John Mary, ki je tudi v letošnji sezoni zelo razpoložen, saj je zabil že sedem golov in je med najzaslužnejšimi, da je Rudar po 14 krogih na lestvici takoj za Olimpijo in Mariborom.

Naslednji izziv Johna Maryja in soigralce čaka že v petek, ko bo Rudar v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije gostoval pri Celju.

T. O.