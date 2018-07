Joker Smajlagić z evrogolom Gorici zagotovil točko

V nedeljo Krško – Olimpija na TV SLO 2 in na MMC-ju

27. julij 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. julij 2018 ob 19:49

Celje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 2. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se Celje in Gorica razšla z delitvijo točk (2:2). Goričane je po slabem prvem polčasu z izjemnim zadetkom v 87. minuti rešil rezervist Semir Smajlagić.

Potem ko so kar štirje slovenski klubi v četrtek nastopali v 2. predkrogu Evropske lige, se je nogometni ples slovenskih ekip nadaljeval v domačem prvenstvu. Ena tekma bo v soboto, kar tri pa bodo na sporedu v nedeljo.

Celjani, ki so se na uvodni tekmi nove prvoligaške sezone opekli na gostovanju v Kidričevem, so na prvi domači tekmi odlično odigrali prvi polčas. Srčni Goričani so v drugem polčasu prikazali popolnoma drugačen obraz. Po premiernem skalpu nad prvaki iz Ljubljane so se začasno zavihteli na vrh lestvice.

Požeg Vancaš najprej v okvir vrat ...

Gostitelji so začeli zelo napadalno in si že v 6. minuti priigrali prvo veliko priložnost. V protinapadu je večino dela opravil Mitja Lotrič, po njegovem predložku z desne strani pa se je v sijajni priložnosti znašel Rudi Požeg Vancaš, a je iz bližine zadel okvir vrat. Gostje so v 11. minuti prvič ogrozili celjskega vratarja Metoda Jurharja, strel Leona Mariniča pa je zletel mimo vrat. Štiri minute kasneje moral je domači trener Dušan Kosić opraviti prvo menjavo, namesto poškodovanega Darija Vizingerja je vstopil Tilen Pečnik.

... nato pa natančen z bele točke

Tudi v nadaljevanju so imeli gostitelji pobudo, sijajno so odigrali končnico prvega polčasa. Prvo obetavno akcijo so si priigrali v 33. minuti, po kotu z desne strani se je v lepi priložnosti znašel Dušan Stojinović, a je nekoliko z desne strani streljal mimo vrat. Pet minut zatem so Celjani kronali premoč in povedli, potem ko je Rok Grudina v kazenskem prostoru na nedovoljen način zaustavil Jakoba Novaka. Z bele točke je bil natančen Požeg Vancaš. Tri minute pred odmorom so igralci iz mesta v Savinji podvojili vodstvo, na 2:0 pa je po polvoleju iz obrata z desetih metrov povišal v prvem polčasu zelo aktivni Lotrič.

Filipović kronal boljšo igro Gorice

Poskusa Požega Vancaša v 47. in 48. minuti nista našla poti do novogoriške mreže, ki so nevarno zagrozili v 56. minuti, po strelu Bede Osujija pa je bil na pravem mestu Jurhar. Izbranci trenerja Mirana Srebrniča so v nadaljevanju zaigrali bolj pogumno in bili več pri žogi, v 67. minuti pa so znižali na 1:2. Levji delež je opravil Osuji, ki je poslal lepo globinsko žogo do Andrije Filipovića, ki je rutinirano ukanil celjskega čuvaja mreže.

Smajlagić izenačil s 30 metrov

Le dve minuti kasneje je bilo znova vroče pred celjskimi vrati, strel Filipovića z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo vrat. Primorci so se v nadaljevanju odprli. Celjani so imeli več prostora, a tega niso izkoristili, v 87. minuti pa je pravi evrogol s 30 metrov dosegel rezervist Semir Smajlagić.

V nedeljo prenos iz Krškega na TV Slovenija 2

2. krog sicer prinaša tri nedeljske tekme, pozno popoldne se bosta najprej udarila Maribor in Mura, sledita še večerni tekmi med Domžalami in Rudarjem ter Krškim in Olimpijo. Prav slednjo si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na našem drugem programu in MMC-ju.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

CELJE – GORICA 2:2 (2:0)

390; Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.; Filipović 67., Smajlagić 87.

Celje: Jurhar, Andrejašič, Zaletel ( 70./Travner), Stojinović, Brecl, Novak, Cvek, Pungaršek, Požeg Vancaš ( 75./Lupeta), Vizinger ( 15./Pečnik), Lotrič .

Gorica: Sorčan, Hodžić, Tomiček, Lipušček, Celcer, Grudina ( 46./Humar), Kolenc, Marinič ( 68./Džuzdanović), Kotnik ( 80./Smajlagić), Osuji, Filipović.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



Sobota ob 18.00:

TRIGLAV – ALUMINIJ

Nedelja ob 18.15:

MARIBOR – MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE – RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO – OLIMPIJA

Lestvica: GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MARIBOR 1 1 0 0 5:0 3 DOMŽALE 1 1 0 0 2:0 3 ALUMINIJ 1 1 0 0 2:1 3 MURA 1 0 1 0 1:1 1 TRIGLAV 1 0 1 0 1:1 1 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 KRŠKO 1 0 0 1 0:2 0 OLIMPIJA 1 0 0 1 0:2 0 RUDAR 1 0 0 1 0:5 0

C. R.