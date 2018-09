Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Investicija je ocenjena na slabih 850 tisoč evrov. Foto: MMC RTV SLO Igrišče je neustrezno za igranje tekem pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. V slabem stanju je travnata površina, igrišče nima ustreznega drenažnega sistema in razsvetljave, ob njegovem robu pa je dotrajan in nevaren objekt, ki ga je treba odstraniti. Boštjan Štuhec, mestna občina Maribor Dodaj v

Končno tudi urejeno pomožno igrišče v Ljudskem vrtu

Travnata površina trenutno v slabem stanju

8. september 2018 ob 12:14

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski hram nogometa Ljudski vrt bo imel ob posodobitvi prostorov pod severno in južno tribuno ter ob obnovi zahodne tribune na osrednjem stadionu do konca leta preurejeno tudi precej zastarelo pomožno igrišče.

Mariborska mestna občina bo ob pomoči donacije Nogometnega kluba Maribor za naložbo odštela okoli 850 tisoč evrov.

Kot je povedal Boštjan Štuhec z Mestne občine Maribor, trenutno osrednji nogometni stadion nima ustreznih pomožnih površin za vadbo, ki jih med drugim poleg članskega moštva potrebuje tudi enajst mlajših selekcij oziroma okoli 260 nogometašev dnevno.

Travnata površina je v slabem stanju

"Igrišče je neustrezno za igranje tekem pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. V slabem stanju je travnata površina, igrišče nima ustreznega drenažnega sistema in razsvetljave, ob njegovem robu pa je dotrajan in nevaren objekt, ki ga je treba odstraniti," je pojasnil Štuhec. Ob tem je še dodal, da je ob Strossmayerjevi ulici nasad starih topolov, ki po ocenah stroke predstavljajo nekakovosten drevesni fond, katerega življenjska doba je skorajda potekla. Drevesa bodo zato morali podreti, a je zagotovil, da bodo v okviru projekta poskrbeli za zasaditev novih.

Minimaliziranje stroškov

Ker mora klub v zdajšnjih razmerah najemati vadbene površine na okoliških igriščih, kar predstavlja dodatne stroške in usklajevanja urnikov ter povzroča težave pri organizaciji prevozov, so se zdaj le odločili pomožno igrišče obnoviti. V okviru naložbe bodo prenovili in povečali obstoječe pomožno igrišče na ustrezno dimenzijo, ki bo zadostovala tudi za izvedbo tekem po pravilih NZS-ja. Uredili bodo drenažni sistem in zbiralnike za meteorne vode ter izvedli namakalni sistem.

Prenova naj bi se začela oktobra

Investicija je ocenjena na slabih 850 tisoč evrov, pri čemer bo mariborska občina prispevala 700 tisoč evrov, del tega denarja oziroma 230 tisoč evrov bo v obliki donacije prispeval NK Maribor, preostanek pa zavod Športni objekti Maribor. Še ta mesec naj bi izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, dela pa naj bi se začela oktobra in končala novembra. Prenova igrišča sicer predvideva tudi dobavo in montažo razsvetljave, ki bo stala okoli 165 tisoč evrov, vendar bodo ta del projekta izvedli v letih 2019 in 2020. Denar za reflektorje si obetajo od Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske nogometne zveze Maribor.

M. L.