Kouterjeva rabona začinila petardo v Fazaneriji

Deset golov Maribora, kriza trese Olimpijo

6. avgust 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že pet točk beži Maribor pred razglašeno Olimpijo po zgolj treh krogih državnega nogometnega prvenstva. Mura je remi v Mariboru nadgradila s petardo proti Domžalam, zadetek Nina Kouterja pa obkroža svet.

24-letni vezist Prekmurcev je nogometni praznik v Murski Soboti začinil z dvema goloma, še dolgo pa ne bo pozabljen drugi, ko se je v 77. minuti v dvoboju na štiri oči poigral z vratarjem Domžal Dejanom Milićem in ga premagal s tako imenovano rabono. Poteza, ki se je ne bi sramovala niti Messi in Ronaldo.

Muraši so navdušili več kot 3.000 gledalcev v Fazaneriji in so po treh krogih hit prvenstva. Novinci med elito so še neporaženi. Kljub težkemu razporedu so osvojili pet točk in zasedajo četrto mesto. "Ta tekma zagotovo pomeni dodaten zagon samozavesti. Mi se zavedamo svoje kakovosti, smo ponižni, delovni in še se lahko razvijemo," je bil po zmagi s 5:1 nad do takrat vodilno ekipo prvenstva zadovoljen trener črno-belih Ante Šimundža.

Trener Simon Rožman po četrtkovem nesrečnem izpadu iz Evrope ni osvežil ekipe. Napravil je le eno menjavo, kar se mu je maščevalo, saj je igralcem zmanjkalo energije. Nalogo je še otežil rdeči karton Tilna Klemenčiča v 29. minuti. "Vrniti se moramo predvsem energetsko. Vemo, kaj pomeni eno in kaj drugo tekmovanje. Fantje so na lastni koži občutili, da bo treba garati še naprej," je povedal Rožman, ki je bil ob koncu tekme izključen.

Lepa popotnica za Rangerse

Nogometaši Maribora so v Kidričevem navdušili z učinkovito predstavo in poskrbeli za dobro voljo pred četrtkovim gostovanjem pri Glasgow Rangersih v okviru 3. predkroga za Evropsko ligo. S 5:2 so zmagali, čeprav sta bila prva napadalca Luka Zahović in Marcos Tavares vseh 90 minut na klopi. Blestel je Jasmin Mešanović, ki je dosegel hat trick in izsilil enajstmetrovko. Med strelce se je po zgrešenih priložnostih ob koncu vpisal tudi Jan Mlakar.

Vijoličasti so v treh krogih zabili deset golov in že zavzeli vrh lestvice. Maribor v naslednjem krogu gosti Gorico, 19. avgusta pa bo že napočil čas za prvi veliki derbi sezone v Stožicah.

Trener Olimpije: Take tekme vračajo gledalce

Medtem kriza še vedno trese Olimpijo, ki tudi v tretje ni zmagala, čeprav je že po 14 minutah vodila z 2:0. Celjani so ujeli priključek še pred polčasom in prišli do točke z zadetkom Rudija Požega Vancaša z enajstmetrovke. Začasni trener Olimpije Aleksander Linta je videl zametke igre, ki si jo želi. "Čestital bi svojim igralcem. Pustili so srce na zelenici. Na trenutke, še posebej v prvem polčasu, so pokazali, kako se mora igrati. Tekma je bila zanimiva, na obeh straneh je bilo veliko priložnosti. Gledalci so lahko uživali. To je bil tip tekme, ki vrača gledalce na stadione," je povedal Linta.

"Gledali smo odprto tekmo. Začeli smo slabo, nismo bili aktivni in agresivni. Nasprotnik je to znal izkoristiti. Vrnili smo se v igro in imeli ob koncu nekaj situacij, ki bi jih morali zaključiti bolje. Škoda, da se nismo bolje odrezali v tem zadnjem delu tekme," je povedal trener Celja Dušan Kosić.

Olimpijo v četrtek čaka prva tekma 3. predkroga za Evropsko ligo. V Stožice prihaja finski prvak Helsinki.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog



ALUMINIJ - MARIBOR 2:5 (0:1)

MURA - DOMŽALE 5:1 (2:0)

OLIMPIJA - CELJE 2:2 (2:1)

Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - KRŠKO

Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV

Lestvica: MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 CELJE 3 0 2 1 5:6 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0

R. K.