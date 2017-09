Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Stipe Balajić je lahko zelo zadovoljen z začetkom sezone. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krško do točke v Celju - Kosić še čaka na prvo zmago

V soboto derbi v Stožicah

15. september 2017 ob 18:45,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 20:31

Celje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 9. kroga Prve lige sta se Celje in Krško razšla brez zadetkov. Derbi kroga bo v soboto, ko v Stožice prihajajo Domžalčani.

Celjani so na domačem igrišču v tej sezoni še neporaženi. Že četrtič v sezoni so se s tekmecem razšli brez zmagovalca. Za novega stratega Dušana Kosića je to druga zaporedna tekma brez golov, a prejšnji teden je bila točka v Ljudskem vrtu velika. Krčani, ki imajo po tri zmage, neodločene izide in poraze, so na lestvici še vedno dve točki pred Celjem.

V prvem polčasu sta bili ekipi dokaj zadržani, nekaj več so poskušali Celjani. V 4. minuti je Nino Pungaršek streljal z glavo, zadel Jucieja Lupeto, žoga pa se je odbila v vratnico. A Portugalec je bil v prepovedanem položaju, tako da zadetek ne bi veljal. Krčani so še najbolj zapretili v 31. minuti, ko je Nikola Mandić z dobrih desetih metrov žogo poslal prek vrat.

V uvodu drugega polčasa je imel Rudi Požeg Vancaš najlepšo priložnost, v 51. minuti je po levi strani prišel pred Marka Zalokarja, a se je vratar gostovg izkazal. Dobrih 20 minut zatem je po podaji z desne strani pred vrati žogo zgrešil Filip Dangubić. V 79. minuti je precej z desne strani kazenskega prostora streljal Lupeta, toda Zalokar je bil na mestu. V 85. minuti je z roba kazenskega prostora poskusil Dangubić, a je meril previsoko.

9. krog:

CELJE - KRŠKO 0:0

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Pungaršek, Pišek ( 56./Cvek), Požeg Vancaš ( 63./Štraus), Dangubić, Žinko, Lupeta .

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Jakolič, Mujan ( 81./Gajič), Balić , Kovačič, Jurina, Mandić ( 63./Nakić), Škrbić ( 90./Sokler).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)





Sobota ob 14.00:

TRIGLAV - RUDAR



Ob 16.00:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI



Ob 20.20:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 18.00:

GORICA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 TRIGLAV 8 0 4 4 6:16 4 ANKARAN HRVATINI 8 0 2 6 7:22 2

A. G.