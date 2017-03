Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Marbor je v tej sezoni na dveh tekmah z Aluminijem osvojil le točko. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor bo drevi tretjič reševal uganko Aluminija

Danes tri tekme 24. kroga nogometnega prvenstva

11. marec 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

24. krog nogometnega prvenstva prinaša obračun Maribora in Aluminija, ki je jeseni iz Ljudskega vrta edini odnesel vse tri točke. Moštvo iz Kidričevega je tudi edino, ki ga vijoličasti še niso premagali.

Druga tekma se je namreč končala z 0:0, tako da ima Aluminij v tej sezoni boljši medsebojni izkupiček od Maribora. A pogled na lestvico razkriva, da so Mariborčani v večernem sobotnem dvoboju veliki favoriti.

"Če se ozremo nazaj, smo imeli z Aluminijem zmeraj zahtevne dvoboje. Kakovostna razlika je očitna, vendar gre za nasprotnika, ki nam ne ustreza. Fantje se zavedajo, kaj nas čaka, katere zadeve je treba popraviti, in prepričan sem, da bomo tokrat proti Aluminiju v pravi podobi," je povedal trener Maribora Darko Milanič, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Šulerja.

Njegovi varovanci so spomladanski del odprli z dvema zmagama, za nameček je zaškripalo Olimpiji in vijoličasti so kar naenkrat šest točk pred večnimi tekmeci.

Krog bosta ob 16. uri odprla Rudar in Gorica. V prvem delu sezone je Gorica slavila v Velenju, Rudar pa v Novi Gorici. "So naš neposredni tekmec v boju za mesta, ki vodijo v Evropo, z zmago pa bi jih prehiteli na lestvici. Svojo kakovost in moč smo pokazali proti aktualnemu prvaku Olimpiji in vsi, ki so tekmo spremljali, so to lahko videli," je povedal branilec Velenjčanov Mateo Mužek.

Ob 18. uri je na sporedu tekma med Koprom in Radomljami. Favoriti so Koprčani, ki so dobili oba jesenska dvoboja, na obeh pa dosegli po tri gole.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 24. krog



Sobota ob 16.00:

RUDAR - GORICA



Ob 18.00:

KOPER - KALCER RADOMLJE



Ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ



Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.55:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 23 16 4 3 47:17 52 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 23 8 7 8 28:29 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 23 7 8 8 32:31 29 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 23 5 7 11 19:34 22 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

R. K.