Maribor lahko že v soboto na vrhu ujame Olimpijo

Domžale gostujejo v Celju

27. april 2018 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državno nogometno prvenstvo postaja vse bolj zanimivo, saj se za naslov prvaka očitno obeta troboj med Olimpijo, Mariborom in Domžalami. Mariborčani bi se s sobotno zmago nad Triglavom točkovno izenačili z vodilno Olimpijo, ki v nedeljo gosti Gorico.

Vijoličasti so v zadnjih štirih krogih skorajda izničili zaostanek za zeleno-belimi, ki je še pred mesecem dni znašal deset točk, zdaj pa je skopnel na tri. Po krizi na začetku spomladanskega dela so slovenski prvaki v zadnjih krogih znova našli zmagovito formulo.

Mlakar: Razpoloženje v slačilnici je odlično

Eden ključnih igralcev prerojenih Mariborčanov je Jan Mlakar, čigar nastop proti Triglavu v 29. krogu državnega prvenstva je zaradi zvina gležnja še pod vprašajem. "Ni lahkih tekem. Sploh v tej situaciji, ko odločamo o prvem mestu. Dobro nam uspeva, skušamo biti raznoliki v igri, napadati z vseh strani. Treba pa je biti včasih tudi potrpežljiv, če ne prideš do hitrega vodstva, kar se nam je obrestovalo v Kidričevem. Lepo se bo vrniti v Ljudski vrt, vsi skupaj se že veselimo domače tekme. Verjamem, da so navijači bolj zadovoljni s spremenjenim izhodiščem na lestvici in bomo imeli veliko podporo. Razpoloženje v slačilnici je odlično, ni pa nobene evforije. Vemo, da smo odvisni od svojih rezultatov. A hkrati tudi vemo, kaj nas čaka. Trd boj na vsaki tekmi in najprej bo znova treba zlomiti odpor Triglava. Pozabimo na to, kar je bilo v Kranju," je za spletno klubsko stran dejal 19-letni Mlakar.

11. aprila v Kranju 5:0 za Maribor

Trener Darko Milanič tokrat ne bo mogel računati na kaznovana Jasmina Handanovića in Mitjo Vilerja. Mariborčani in Kranjčani se bodo aprila pomerili še drugič. 11. aprila je bilo namreč v preloženi tekmi 20. kroga v Kranju 5:0 za vijoličaste.

Mandarić podprl Bišćana

Olimpija v nedeljo gosti Gorico. Zmaji so v zadnjih štirih tekmah dosegli "le" po gol na tekmo, kar jim je odneslo nekaj dragocenih točk za miren konec sezone. Tudi zato so nekateri mediji že začeli pisati o tem, da bo moral trener Igor Bišćan zapustiti Ljubljano, kar pa je prvi mož Olimpije Milan Mandarić v sporočilu za javnost zavrnil. "Tako trener kot tudi ekipa imata mojo polno podporo in spodbudo, da zdržijo do konca v boju za zmago v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije. Zanimivo pa je, da o zamenjavi trenerja nenehno pišejo tisti, ki jim je moj odhod iz Olimpije priljubljena tema že več kot leto dni. Verjamem, da so najbolj razočarani nad tem, da sem še vedno v Olimpiji in da je Igor Biščan še vedno trener Olimpije," je zapisal Mandarić.

Domžale na težko gostovanje v Celje

Tretje Domžale bodo v soboto gostovale v Celju. Čaka jih zahtevan preizkušnja, a Domžalčani so po devetih pomladnih zmagah in zgolj enem remiju samozavestni in verjamejo v svoje priprave na tekmo. Ključna pri tem je po besedah kapetana Zenija Husmanija ohranitev svežine, kar bi bil lahko adut v dolgem boju za prvaka. "Fizično smo odlično pripravljeni. To smo čutili že med pripravljalnim obdobjem, ko se je intenzivnost treningov občutno zvišala. Čeprav smo zadnja dva meseca igrali večino časa igrali v zahtevni seriji dveh tekem tedensko, nas to ni izmučilo. Pravzaprav smo v vsako dosedanjo tekmo vstopili precej sveži in spočiti, s čimer lahko držimo visok ritem. Pri tem je svoje naredila tudi terapevtska služba, ki poskrbi za odlično regeneracijo. Tudi v prihodnje bomo na vsaki tekmi skušali preseči svoje limite," pravi 27-letni Husmani.

29. krog sicer odpirata Ankaran in Rudar, zaključujeta pa ga Krško in Aluminij.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 29. krog



Sobota ob 15.00:

ANKARAN HRVATINI - RUDAR



Ob 16.50:

MARIBOR - TRIGLAV



Ob 19.00:

CELJE - DOMŽALE



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA



Ob 19.00:

KRŠKO - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 28 18 5 5 62:21 59 RUDAR 28 13 4 11 40:37 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30 ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 28 3 9 16 26:66 18 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

A. V.