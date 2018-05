Maribor v Velenje po šesto zmago zapored in morebitno vodstvo na lestvici

Celjani v soboto končali domžalski niz

2. maj 2018 ob 13:04

Velenje,Domžale - MMC RTV SLO

Drugouvrščeni Maribor se na krilih petih zaporednih zmag v 30. krogu Prve odpravlja na gostovanje v Velenje, medtem pa tretje Domžale na domači zelenici pričakujejo Ankaran.

S serijo zmag so vijoličasti prebrodili krizo z začetka spomladanskega dela in povsem ujeli vodilno Olimpijo, ki ima zdaj še vsega točko naskoka. Zmaji bodo v četrtek gostovali v Kidričevem. Na zadnjem srečanju proti Triglavu je moral Darko Milanič po menjavah poseči zaradi poškodb Jana Mlakarja in Luke Zahovića, ki sta v odlični formi. Po premoru zaradi prepovedi igranja se v ekipo vračata Jasmin Handanović in Mitja Viler.

"Čaka nas cikel, ki bo zelo naporen. Zato smo po hitri regeneraciji že usmerili misli k Rudarju. Veliko smo naredili v zadnjih tekmah in pri tem se ne nameravamo ustaviti. Začeli smo igrati, kot znamo in se fenomenalno vrnili do boljšega položaja na lestvici, toda ni čas za seštevanje ali gledanje predaleč naprej. Zdaj nas zanima le tekma v Velenju. In nova zmaga," je povedal branilec Maribora Aleksandar Rajčević.

Pet točk manj od Maribora imajo Domžalčani, ki so v zadnjem krogu klonili v Celju. S tem se je končala dolga serija neporaženosti, ki je trajala pol leta. Ankaran je letos največji poraz doživel prav proti vrsti Simona Rožmana, ki je oktobra v njihovo mrežo pospravila šest žog. Tudi domžalski trener je bil na zadnji tekmi primoran menjati zaradi poškodb svojih varovancev.

30. krog, danes ob 15.00:

TRIGLAV - KRŠKO



Ob 16.00:

RUDAR - MARIBOR



Ob 18.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI



Četrtek ob 16.00:

GORICA - CELJE



Ob 18.00:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica OLIMPIJA 29 19 8 2 50:13 65 MARIBOR 29 19 7 3 57:21 64 DOMŽALE 29 18 5 6 63:23 59 RUDAR 29 13 4 12 42:40 43 CELJE 29 12 7 10 50:38 43 GORICA 29 10 5 14 28:41 35 KRŠKO 29 8 6 15 33:51 30 ALUMINIJ 29 6 8 15 32:52 26 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 29 3 7 19 23:60 16

T. J.